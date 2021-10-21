Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Дивися повний текст У КМДА назвали собівартість разової поїздки в транспорті.
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:06
У КМДА назвали собівартість разової поїздки в транспорті
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Дивися повний текст У КМДА назвали собівартість разової поїздки в транспорті.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:06
Якщо тариф нижче собівартості, виходить, що ті, хто не їздять, доплачують за тих, хто їздять.
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