RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У КМДА назвали собівартість
разової поїздки в транспорті

У КМДА назвали собівартість разової поїздки в транспорті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:06

У КМДА назвали собівартість разової поїздки в транспорті

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Дивися повний текст У КМДА назвали собівартість разової поїздки в транспорті.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95891
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:06

Якщо тариф нижче собівартості, виходить, що ті, хто не їздять, доплачують за тих, хто їздять.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2513
З нами з: 17.03.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:31

Огромное желание заставить платить одну часть пассажиров, за другую, и при этом ещё не забывать себя .
yegres
 
Повідомлень: 150
З нами з: 04.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 30 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві підвищать вартість проїзду в громадському транспорті 1, 2
R2 » Чет 21 жов, 2021 08:14
16 1038
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 жов, 2021 09:35
qazzax
У JPMorgan назвали причину різкого зростання курсу Bitcoin
R2 » Чет 21 жов, 2021 12:41
5 291
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 жов, 2021 09:27
rapyd777
Інвестори назвали перевагу криптовалюти над золотом
R2 » П'ят 22 жов, 2021 06:31
2 74
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 жов, 2021 08:46
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2403)
22.10.2021 10:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.