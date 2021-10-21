Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Дивися повний текст У КМДА назвали собівартість разової поїздки в транспорті.
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:06
У КМДА назвали собівартість разової поїздки в транспорті
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У КМДА назвали собівартість разової поїздки в транспорті.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:06
Якщо тариф нижче собівартості, виходить, що ті, хто не їздять, доплачують за тих, хто їздять.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:31
Огромное желание заставить платить одну часть пассажиров, за другую, и при этом ещё не забывать себя .
Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:53
Бред какойто... У маршруток при 8 гривнах перевозки получались сверхприбыльными, а эти уроды кричат про СЕБЕСТОИМОСТЬ 20 гривен...
Про электричку вообще бред - она ж только в час-пик работает, соответственно загрузка должна быть приличная - откуда такая дикая себестоимость?! Это ж не СВ!
Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:28
В кривом роге метро по 2.5 грн. Но оно чемто напоминает нашего клоуна))
Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:39
Re: У КМДА назвали собівартість разової поїздки в транспорті
За 20 грн я на своем авто до работы и назад доехать могу.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:35
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