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У КМДА назвали собівартість
разової поїздки в транспорті

У КМДА назвали собівартість разової поїздки в транспорті
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:06

У КМДА назвали собівартість разової поїздки в транспорті

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Дивися повний текст У КМДА назвали собівартість разової поїздки в транспорті.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:06

Якщо тариф нижче собівартості, виходить, що ті, хто не їздять, доплачують за тих, хто їздять.
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:31

Огромное желание заставить платить одну часть пассажиров, за другую, и при этом ещё не забывать себя .
yegres
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:52

покажите расчеты, а то пока похоже на редкую чушь
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:53

Бред какойто... У маршруток при 8 гривнах перевозки получались сверхприбыльными, а эти уроды кричат про СЕБЕСТОИМОСТЬ 20 гривен...
Про электричку вообще бред - она ж только в час-пик работает, соответственно загрузка должна быть приличная - откуда такая дикая себестоимость?! Это ж не СВ!
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:28

В кривом роге метро по 2.5 грн. Но оно чемто напоминает нашего клоуна))
l4567
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:39

Re: У КМДА назвали собівартість разової поїздки в транспорті

За 20 грн я на своем авто до работы и назад доехать могу.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:35

  ruslan42212 написав:покажите расчеты, а то пока похоже на редкую чушь

Потрібно ж якось обгрунтувати підняття ціни(припустимо до 12 грн.)
Ось сказали що собівартість 20 грн., значить вартість проїзду 12 грн. - це дуже дешево, радійте що не 20.
І все.
andrijk777
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