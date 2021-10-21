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У КМДА назвали собівартість
разової поїздки в транспорті

У КМДА назвали собівартість разової поїздки в транспорті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:07

Хоть где можно увидеть расчеты . Очень интересно.
montagka
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:17

Не нужно было транспорт закрывать для людей и гонять пустые вагоны. Решение принимала тогда КМДА, а платить за это идиотское решение предлагают нам.
Да еще ума хватит снова закрыть транспорт!
1intclub
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:25

  l4567 написав:В кривом роге метро по 2.5 грн. Но оно чемто напоминает нашего клоуна))

заберите его обратно, пожалуйста!
очень прошу!
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:10

если эффективно использовать ресурсы, то нужно не повышать а понижать на 50%
petrenko_olvas
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