У КМДА назвали собівартість разової поїздки в транспорті

Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:19

montagka написав: Хоть где можно увидеть расчеты . Очень интересно. Хоть где можно увидеть расчеты . Очень интересно.

А чего там интересного? Делите озвученные суммы на 3 - полученное значение и будет. Они все умножают на 3, за эти 3% они и живутПростая, занимательная математика от соседей с севера и югаСтоимость поездки в общественном транспортетрамвай, электробус — 75 копеек*Автобус-экспресс — 90 копеекАвтобус, троллейбус, трамвай, электробус (покупка у водителя) — 80 копеек.1 Белорусский рубль = 10,87 гривни, т.е. проезд стоит примерногривень.Стоимость поездки в общественном транспортеБилет на 1 поездку стоитлир (19 гривень). Но, на 2 поездки уже обойдутся в 11 лир (30 грн.), на 3 - в 15 лир (41 грн.). Но, если уже купить Истанбулкарт, то 1 поездка получится полиры (9,55 гривни).Кто ездил, например, по новой ветке метро в Минске или на их электробусах, я не говорю уже даже о Стамбуле - поймет, что "тут, это вам не здесь"Это не сравнимые с киевским хаосным транспортом вещи.Посадите уже кто-то этого паровозика и его шефа на паровоз в любимый Гамбург, прямым экспрессомТот самый пример, когда некому дать по рукам и наглость уже зашкалила.- это коррупция.