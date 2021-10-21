У КМДА назвали собівартість разової поїздки в транспорті

Не нужно было транспорт закрывать для людей и гонять пустые вагоны. Решение принимала тогда КМДА, а платить за это идиотское решение предлагают нам.
Да еще ума хватит снова закрыть транспорт!
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:17
Не нужно было транспорт закрывать для людей и гонять пустые вагоны. Решение принимала тогда КМДА, а платить за это идиотское решение предлагают нам.
Да еще ума хватит снова закрыть транспорт!
Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:25
Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:10
если эффективно использовать ресурсы, то нужно не повышать а понижать на 50%
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:19
А чего там интересного? Делите озвученные суммы на 3 - полученное значение и будет реальной себестоимостью. Они все умножают на 3, за эти 3% они и живут
Простая, занимательная математика от соседей с севера и юга
Стоимость поездки в общественном транспорте Минска:
трамвай, электробус — 75 копеек*
Автобус-экспресс — 90 копеек
Автобус, троллейбус, трамвай, электробус (покупка у водителя) — 80 копеек.
1 Белорусский рубль = 10,87 гривни, т.е. проезд стоит примерно 8 гривень.
Стоимость поездки в общественном транспорте Стамбула:
Билет на 1 поездку стоит 7 лир (19 гривень). Но, на 2 поездки уже обойдутся в 11 лир (30 грн.), на 3 - в 15 лир (41 грн.). Но, если уже купить Истанбулкарт, то 1 поездка получится по 3,5 лиры (9,55 гривни).
Кто ездил, например, по новой ветке метро в Минске или на их электробусах, я не говорю уже даже о Стамбуле - поймет, что "тут, это вам не здесь"
Это не сравнимые с киевским хаосным транспортом вещи.
Посадите уже кто-то этого паровозика и его шефа на паровоз в любимый Гамбург, прямым экспрессом
Тот самый пример, когда некому дать по рукам и наглость уже зашкалила.
К - это коррупция.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:31
Це тарифи, а не собівартість. Мінськ точно не має сенсу порівнювати, немає сумнівів, що там перевізник державний і дотується з бюджету. В Стамбулі, можливо, теж, бо озвучений тариф дійсно не супервисокий. Але і не супернизький, одна поїздка виходить як озвучена в Києві собівартість. Навіть зі Стамбулкарткою виходить більше, ніж зараз разова поїздка в Києвському метрі.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 23:36
Re: У КМДА назвали собівартість разової поїздки в транспорті
Открою для вас наверное тайну, что и в Киеве проезд тоже дотируется из бюджета. Как коммунального, так и государственного.
Во первых - дотации за туеву хучу ̶ш̶а̶р̶о̶в̶и̶к̶о̶в̶ льготников, во вторых - на покупку подвижного состава.
Потому что, коммунальный гор.транспорт - это не коммерческая тема, а социальная функция. Так во всем мире.
К тому же, а не тот ли самый "паравозик" и его шеф Виталий К., всего 4 года назад, говорил, что если поднять плату с 5 до 8 гривень, несмотря на то, что чуть ранее она уже выросла с 4 до 5 гривень, а в 2015 году она также понималась в 2 раза, с 2 до 4 (это к вопросу, где же та самая "себестоимость"), то будет транспорт даже развиваться.
"полученные от повышения тарифов средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и закупку подвижного состава, повышение заработных плат работникам коммунальных транспортных предприятий"
В 2017 они ссылались на то, что: в стране выросли тарифы на электроэнергию - в 5,4 раза, стоимость дизельного топлива - в 1,5 раза, стоимость шин - в 1,5 раза.
С того времени, по сравнению с 2017 годом - такого роста не было. Выросли только их аппетиты.
Вот и все объяснение "себестоимости".
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