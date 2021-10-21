У КМДА назвали собівартість разової поїздки в транспорті

Додано: П'ят 22 жов, 2021 23:36

0mage0 написав: Це тарифи, а не собівартість. Мінськ точно не має сенсу порівнювати, немає сумнівів, що там перевізник державний і дотується з бюджету. Це тарифи, а не собівартість. Мінськ точно не має сенсу порівнювати, немає сумнівів, що там перевізник державний і дотується з бюджету.

Открою для вас наверное тайну,что и в Киеве проезд тоже дотируется из бюджета. Как коммунального, так и государственного.Во первых - дотации за туеву хучу ̶ш̶а̶р̶о̶в̶и̶к̶о̶в̶ льготников, во вторых - на покупку подвижного состава.Потому что, коммунальный гор.транспорт - это не коммерческая тема, а социальная функция. ТакК тому же, а не тот ли самый "паравозик" и его шеф Виталий К., всего 4 года назад, говорил, что если поднять плату с 5 до 8 гривень, несмотря на то, что чуть ранее она уже выросла с 4 до 5 гривень, а в 2015 году она также понималась в 2 раза, с 2 до 4 (это к вопросу, где же та самая "себестоимость"), то будет транспорт даже развиваться."полученные от повышения тарифов средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и закупку подвижного состава, повышение заработных плат работникам коммунальных транспортных предприятий"В 2017 они ссылались на то, что: в стране выросли тарифы на электроэнергию - в 5,4 раза, стоимость дизельного топлива - в 1,5 раза, стоимость шин - в 1,5 раза.С того времени, по сравнению с 2017 годом - такого роста не было. Выросли только их аппетиты.Вот и все объяснение "себестоимости".