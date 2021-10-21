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У КМДА назвали собівартість
разової поїздки в транспорті

У КМДА назвали собівартість разової поїздки в транспорті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:17

Не нужно было транспорт закрывать для людей и гонять пустые вагоны. Решение принимала тогда КМДА, а платить за это идиотское решение предлагают нам.
Да еще ума хватит снова закрыть транспорт!
1intclub
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:25

  l4567 написав:В кривом роге метро по 2.5 грн. Но оно чемто напоминает нашего клоуна))

заберите его обратно, пожалуйста!
очень прошу!
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:10

если эффективно использовать ресурсы, то нужно не повышать а понижать на 50%
petrenko_olvas
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:10

Запитали у перевізників. Ви що, смієтесь з нас?
siap_1
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:19

  montagka написав:Хоть где можно увидеть расчеты . Очень интересно.

А чего там интересного? Делите озвученные суммы на 3 - полученное значение и будет реальной себестоимостью. Они все умножают на 3, за эти 3% они и живут :arrow:

Простая, занимательная математика от соседей с севера и юга 8)

Стоимость поездки в общественном транспорте Минска:
трамвай, электробус — 75 копеек*
Автобус-экспресс — 90 копеек
Автобус, троллейбус, трамвай, электробус (покупка у водителя) — 80 копеек.
1 Белорусский рубль = 10,87 гривни, т.е. проезд стоит примерно 8 гривень.


Стоимость поездки в общественном транспорте Стамбула:
Билет на 1 поездку стоит 7 лир (19 гривень). Но, на 2 поездки уже обойдутся в 11 лир (30 грн.), на 3 - в 15 лир (41 грн.). Но, если уже купить Истанбулкарт, то 1 поездка получится по 3,5 лиры (9,55 гривни).

Кто ездил, например, по новой ветке метро в Минске или на их электробусах, я не говорю уже даже о Стамбуле - поймет, что "тут, это вам не здесь" 8)
Это не сравнимые с киевским хаосным транспортом вещи.
Посадите уже кто-то этого паровозика и его шефа на паровоз в любимый Гамбург, прямым экспрессом :twisted:
Тот самый пример, когда некому дать по рукам и наглость уже зашкалила.

К - это коррупция.
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:31

  EKO написав:Вартість поїздки в громадському транспорті Мінська :
трамвай, електробус - 75 копійок *
Автобус-експрес - 90 копійок
Автобус, тролейбус, трамвай, електробус (покупка у водія) - 80 копійок.
1 Білоруський рубль = 10,87 гривні, тобто проїзд коштує приблизно 8 гривень.


Вартість поїздки в громадському транспорті Стамбула :
Квиток на 1 поїздку коштує 7лір (19 гривень). Але, на 2 поїздки вже обійдуться в 11 лір (30 грн.), На 3 - в 15 лір (41 грн.). Але, якщо вже купити Істанбулкарт, то 1 поїздка вийде по 3,5 ліри (9,55 гривні).

Це тарифи, а не собівартість. Мінськ точно не має сенсу порівнювати, немає сумнівів, що там перевізник державний і дотується з бюджету. В Стамбулі, можливо, теж, бо озвучений тариф дійсно не супервисокий. Але і не супернизький, одна поїздка виходить як озвучена в Києві собівартість. Навіть зі Стамбулкарткою виходить більше, ніж зараз разова поїздка в Києвському метрі.
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 23:36

Re: У КМДА назвали собівартість разової поїздки в транспорті

  0mage0 написав:Це тарифи, а не собівартість. Мінськ точно не має сенсу порівнювати, немає сумнівів, що там перевізник державний і дотується з бюджету.

Открою для вас наверное тайну, :? что и в Киеве проезд тоже дотируется из бюджета. Как коммунального, так и государственного.
Во первых - дотации за туеву хучу ̶ш̶а̶р̶о̶в̶и̶к̶о̶в̶ льготников, во вторых - на покупку подвижного состава.
Потому что, коммунальный гор.транспорт - это не коммерческая тема, а социальная функция. Так во всем мире.

К тому же, а не тот ли самый "паравозик" и его шеф Виталий К., всего 4 года назад, говорил, что если поднять плату с 5 до 8 гривень, несмотря на то, что чуть ранее она уже выросла с 4 до 5 гривень, а в 2015 году она также понималась в 2 раза, с 2 до 4 (это к вопросу, где же та самая "себестоимость"), то будет транспорт даже развиваться.

"полученные от повышения тарифов средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и закупку подвижного состава, повышение заработных плат работникам коммунальных транспортных предприятий"


В 2017 они ссылались на то, что: в стране выросли тарифы на электроэнергию - в 5,4 раза, стоимость дизельного топлива - в 1,5 раза, стоимость шин - в 1,5 раза.

С того времени, по сравнению с 2017 годом - такого роста не было. Выросли только их аппетиты.
Вот и все объяснение "себестоимости".
EKO
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