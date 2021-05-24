Вартість житлової нерухомості в Україні за рік зросла на 8,3%, а за перше півріччя 2021-го житло подорожчало на 4%.
Дивися повний текст В Україні сповільнилося зростання цін на нерухомість — дослідження.
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:45
В Україні сповільнилося зростання цін на нерухомість —...
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Дивися повний текст В Україні сповільнилося зростання цін на нерухомість — дослідження.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:45
Та какое там замедлился? На протяжении года только вверх -
Не понимаю кто в Украине покупает за такие деньги
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