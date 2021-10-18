Гетманцев розповів про принципи цього законопроекту.
Дивися повний текст «Втратимо країну»: Гетманцев закликав українців працювати «по-білому».
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:15
«Втратимо країну»: Гетманцев закликав українців...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Втратимо країну»: Гетманцев закликав українців працювати «по-білому».
Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:15
Пусть Гетьманцев это своему преЗеденту расскажет. Нам говорят что офшоры и не платить налоги это ок, так все делают.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:27
Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:30
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