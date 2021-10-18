RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Втратимо країну»: Гетманцев
закликав українців...

«Втратимо країну»: Гетманцев закликав українців...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:15

«Втратимо країну»: Гетманцев закликав українців...

Пропонуємо до обговорення:
Гетманцев розповів про принципи цього законопроекту.

Дивися повний текст «Втратимо країну»: Гетманцев закликав українців працювати «по-білому».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95897
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:15

Пусть Гетьманцев это своему преЗеденту расскажет. Нам говорят что офшоры и не платить налоги это ок, так все делают.
kdevil
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 25.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:27

  kdevil написав:Пусть Гетьманцев это своему преЗеденту расскажет. Нам говорят что офшоры и не платить налоги это ок, так все делают.

Верно, они ее потяряют, когда выберут других, а эти станут "папырэдныкамы".
Guineapig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 927
З нами з: 02.06.14
Подякував: 76 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:30

  kdevil написав:Пусть Гетьманцев это своему преЗеденту расскажет. Нам говорят что офшоры и не платить налоги это ок, так все делают.

"Для своих - все, остальным - закон" (с)
Фразу приписывают фюреру итальянского фашизма Муссолини. Но сам принцип намного древнее, им руководствуются все диктаторы.
akido
 
Повідомлень: 101
З нами з: 18.02.21
Подякував: 13 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ забороняє депозити українців у російських рублях
R2 » Чет 21 жов, 2021 10:10
2 159
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 жов, 2021 10:13
Investor_K
Рада схвалила податкову амністію для українців 1 ... 13, 14, 15
R2 » Сер 16 чер, 2021 01:09
143 35164
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 жов, 2021 17:07
Scholar
Скільки українців отримують понад 25 тисяч гривень зарплати 1, 2, 3
R2 » Пон 18 жов, 2021 08:33
26 2478
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 жов, 2021 16:00
Цитрин

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.