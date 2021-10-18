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«Втратимо країну»: Гетманцев закликав українців...
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:15
Пропонуємо до обговорення:
Гетманцев розповів про принципи цього законопроекту.
Дивися повний текст «Втратимо країну»: Гетманцев закликав українців працювати «по-білому»
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:15
Пусть Гетьманцев это своему преЗеденту расскажет. Нам говорят что офшоры и не платить налоги это ок, так все делают.
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kdevil
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:27
kdevil написав:
Пусть Гетьманцев это своему преЗеденту расскажет. Нам говорят что офшоры и не платить налоги это ок, так все делают.
Верно, они ее потяряют, когда выберут других, а эти станут "папырэдныкамы".
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:30
kdevil написав:
Пусть Гетьманцев это своему преЗеденту расскажет. Нам говорят что офшоры и не платить налоги это ок, так все делают.
"Для своих - все, остальным - закон" (с)
Фразу приписывают фюреру итальянского фашизма Муссолини. Но сам принцип намного древнее, им руководствуются все диктаторы.
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:39
Т.е. можно ограбить банк, заплатить 5%, и спать спокойно. Или сначала заплатить 5%, и спокойно грабить банк?
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zloy_ukr
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:45
Організована злочинна група в законі - гетьманцев і к. Штурмові групи - податкова. Ціль - знищення українців в угоду озг гетьманцева, зеленського і к. При цьому к гетьманцева не виникає питань щодо походження заднкларованого готівкового кешу - власного, у дерутатів і міністрів та всіх друзів слуг народу.
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ovsivolo
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:55
zloy_ukr написав:
Т.е. можно ограбить банк, заплатить 5%, и спать спокойно. Или сначала заплатить 5%, и спокойно грабить банк?
Ограбив банк на тысячу вы сядете с конфискацией, а ограбив страну на миллиард оплатите 5%, и будете спать спокойно, почувствуйте разницу. И это не сказка, а реальность текущей украинской жизни
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Vit.Ali
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:57
ovsivolo написав:
Організована злочинна група в законі - гетьманцев і к. Штурмові групи - податкова. Ціль - знищення українців в угоду озг гетьманцева, зеленського і к. При цьому к гетьманцева не виникає питань щодо походження заднкларованого готівкового кешу - власного, у дерутатів і міністрів та всіх друзів слуг народу.
" Они живут на другой планете ... " ( "Кин-дза-дза" ).
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volk-1970
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:07
Из серии крокодильи слезы.
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Igorten
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:13
Пока не будет нормальной борьбы с коррупцией и контроля расходов, все эти призывы пустой трёп.
А то каждый чинуша и его окружение живут в десятки раз круче ем позволяет официальный доход.
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