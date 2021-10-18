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«Втратимо країну»: Гетманцев
закликав українців...

«Втратимо країну»: Гетманцев закликав українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:16

как бы так помягче указать ему направление?..
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:41

вор украл и кричит: "не воруйте а то потерям страну"
2germ2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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