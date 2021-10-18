«Втратимо країну»: Гетманцев закликав українців...

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А смисл зараз працювати "вбілу", якщо наш "зелений" міністр фінансів Марченко прямим текстом так і сказав: "Нинішні 40-річні пенсію від держави отримувати не будуть". Працюючи по білому, ти фактично проявляєш жест доброї волі, виплачуючи пенсію нинішнім пенсіонерам, але сам потім не отримаєш нічого. Альтруїзм - це благородно, згоден, але при цьому якось трохи відчуваєш себе лохом. І це дуже не подобається.
Он пояснил, что в случае если человек не захочет воспользоваться налоговой амнистией и оплатить 5% от «избыточных» активов и средств, то в будущем у него возникнут проблемы с налоговой, когда он совершит покупку на большую сумму, более 400 тысяч грн.
-- просто не нужно совершать эту покупку в Украине и проблем не возникнет.