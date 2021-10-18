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«Втратимо країну»: Гетманцев
закликав українців...

«Втратимо країну»: Гетманцев закликав українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:41

вор украл и кричит: "не воруйте а то потерям страну"
2germ2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:20

А смисл зараз працювати "вбілу", якщо наш "зелений" міністр фінансів Марченко прямим текстом так і сказав: "Нинішні 40-річні пенсію від держави отримувати не будуть". Працюючи по білому, ти фактично проявляєш жест доброї волі, виплачуючи пенсію нинішнім пенсіонерам, але сам потім не отримаєш нічого. Альтруїзм - це благородно, згоден, але при цьому якось трохи відчуваєш себе лохом. І це дуже не подобається.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:52

  kdevil написав:Пусть Гетьманцев это своему преЗеденту расскажет. Нам говорят что офшоры и не платить налоги это ок, так все делают.


Я бы перефразировал мысль, в его же стиле.

Перво-наперво, пусть: оценят активы налогоплательщика Зе — авто, недвижимость и т.д. по списку и сопоставит их стоимость с доходами лица, о которых известно налоговой службе.

А мы, все, посмотрим на весь этот цирк с ряжеными клоунами :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:52

NetSerpent, а при чём тут пенсионеры вообще? Речь исключительно об участии в нынешней амнистии. Это в бюджет на "Велике крадiвництво".
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:51

Про "белую"зарплату скажете вашему работодателю..Потом напишете,какой будет его реакция:))))
kontax77
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:29

В белых офшорах
konst_kurchenko
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 21:42

  volk-1970 написав:
  ovsivolo написав:Організована злочинна група в законі - гетьманцев і к. Штурмові групи - податкова. Ціль - знищення українців в угоду озг гетьманцева, зеленського і к. При цьому к гетьманцева не виникає питань щодо походження заднкларованого готівкового кешу - власного, у дерутатів і міністрів та всіх друзів слуг народу.

" Они живут на другой планете ... " ( "Кин-дза-дза" ).

Они на другой планете тратят украденное на этой
phantom_systems
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  #<12
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