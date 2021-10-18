Українці почнуть отримувати платіжки за комунальні послуги у новому форматі.
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:03
Українці отримуватимуть платіжки за комуналку у новому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці отримуватимуть платіжки за комуналку у новому форматі.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:03
Интересно, много ли украинцев будут ли получать платёжки за комунуслуги хоть в каком-то формате? До сих пор подавляющее большинство за комуналку получало только счета.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:12
Прийшов рахунок за електроенергію в оновленому форматі, але в ньому відсутній номер рахунку (дванадцять цифр) та контрольна сума, які потрібні для оплати на сторонніх ресурсах.
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