RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Канадський виробник Daymak
представив перший прототип...

Канадський виробник Daymak представив перший прототип...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 08:07

Канадський виробник Daymak представив перший прототип...

Пропонуємо до обговорення:
Daymak - відома компанія, що займається виробництвом 2-колісних транспортних засобів. Нещодавно керівництво представило прототип електрокара Spiritus.

Дивися повний текст Канадський виробник Daymak представив перший прототип електромобіля.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95907
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 08:07

Що це за хрінь.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2516
З нами з: 17.03.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Grover, zenukua1992, zloy_ukr і 38 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Realme представив два нові смартфони
R2 » Чет 21 жов, 2021 10:21
1 80
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 жов, 2021 10:21
0mage0
Електролітак Rolls-Royce здійснив перший політ (фото, відео)
R2 » Нед 19 вер, 2021 22:09
3 414
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 жов, 2021 15:44
Евгений Н.
Канадський інвестор прогнозує стрімке зростання криптовалюти
R2 » Пон 04 жов, 2021 07:44
6 405
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 жов, 2021 19:11
Radon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99738)
23.10.2021 10:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.