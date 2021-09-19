Daymak - відома компанія, що займається виробництвом 2-колісних транспортних засобів. Нещодавно керівництво представило прототип електрокара Spiritus.
Дивися повний текст Канадський виробник Daymak представив перший прототип електромобіля.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 08:07
Канадський виробник Daymak представив перший прототип...
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Дивися повний текст Канадський виробник Daymak представив перший прототип електромобіля.
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