Київська міська державна адміністрація підвищила тарифи на тепло і гарячу воду.
Дивися повний текст У Києві підвищили тарифи на тепло і гарячу воду: скільки доведеться платити.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 08:37
У Києві підвищили тарифи на тепло і гарячу воду: скільки...
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Дивися повний текст У Києві підвищили тарифи на тепло і гарячу воду: скільки доведеться платити.
Додано: Суб 23 жов, 2021 08:37
Додано: Суб 23 жов, 2021 08:52
На цьому форумі е экономісти? Або ті, хто вміють рахувати?
У вартості тарифу на опалення 70-80% – це вартість газу. При мінімальній теплоемкості газу 7600 ккал/куб., на виробництво 1 Гкал потрібно 131,57 м.куб.
Тариф на газ для опалення населенню уряд встановив (по Меморандуму) - 7,42грн +2,10 (доставка) = 9, 52грн.
Тобто сьогодні, 1Гкал. тепла максимально коштуе: (70%) : 9, 52грн. х 131,57 м.куб. /0,7 = 1789,35грн. При 80% - 1565,68 грн/ Гкал.).
І по всій Україна вартість 1Гкал. тепла по Меморандуму мае бути в межах 1565,68 грн...1789,35грн.
Що ще потрібно рахувати ? Навіщо кілограми розрахунків?
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