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Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
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Додано: Суб 23 жов, 2021 12:28
Пропонуємо до обговорення:
Вже цього року ситуація з паркуванням у Києві зміниться.
Дивися повний текст Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як зміниться ситуація із паркуванням у столиці
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R2
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Додано: Суб 23 жов, 2021 12:28
А шо, недорого ... як для депутата.
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0mage0
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Додано: Суб 23 жов, 2021 12:38
Це зрозуміло, що так як воно є зараз, бути вже не може.
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Rainbow
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Додано: Суб 23 жов, 2021 12:45
Депутат Америки не открыл. Если какого-то ресурса бесплатно на всех не хватает, он должен быть за деньги. 10700 в месяц или в год, это уже рынок отрегулирует. Но с засильем корыт на проезжих частях, квартальных проездах, газонах и прочих дворах надо бороться.
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summacut
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Додано: Суб 23 жов, 2021 13:03
Не понятно с ситуацией, если человек припарковался днём в спальном районе на проезжей части на 2-3 часа, не мешая проезду, а потом отогнал машину в гараж.
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avk
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Додано: Суб 23 жов, 2021 13:14
avk написав:
Не понятно с ситуацией, если человек припарковался днём в спальном районе на проезжей части на 2-3 часа, не мешая проезду, а потом отогнал машину в гараж.
Почасовка как вариант
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summacut
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Додано: Суб 23 жов, 2021 13:16
avk
Є в Києві вулиці де все заставлено 24/7
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Rainbow
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Додано: Суб 23 жов, 2021 13:28
Прага разделена на три ценовых сектора (Cenové pásmo), которые определяют стоимость парковки....Альтернативные парковки (P+R, K+R и частные гаражи) неофициально классифицируются как зелёная зона
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kulikrom
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