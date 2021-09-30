Вже цього року ситуація з паркуванням у Києві зміниться.
Дивися повний текст Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як зміниться ситуація із паркуванням у столиці.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 12:28
Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як зміниться ситуація із паркуванням у столиці.
Додано: Суб 23 жов, 2021 12:45
Депутат Америки не открыл. Если какого-то ресурса бесплатно на всех не хватает, он должен быть за деньги. 10700 в месяц или в год, это уже рынок отрегулирует. Но с засильем корыт на проезжих частях, квартальных проездах, газонах и прочих дворах надо бороться.
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:03
Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
Не понятно с ситуацией, если человек припарковался днём в спальном районе на проезжей части на 2-3 часа, не мешая проезду, а потом отогнал машину в гараж.
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:14
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:28
Всё придумано до нас
Додано: Суб 23 жов, 2021 14:41
Парковка для жителей ближайших домов должна стоить символических денег. 100-200-300 грн./мес. 11000 - это даже дороже, чем на Манхеттене!
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