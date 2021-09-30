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Стоянка біля будинку обійдеться
до 11 тис. грн: як...

Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 12:28

Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...

Пропонуємо до обговорення:
Вже цього року ситуація з паркуванням у Києві зміниться.

Дивися повний текст Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як зміниться ситуація із паркуванням у столиці.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 12:28

А шо, недорого ... як для депутата.
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 12:38

Це зрозуміло, що так як воно є зараз, бути вже не може.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 12:45

Депутат Америки не открыл. Если какого-то ресурса бесплатно на всех не хватает, он должен быть за деньги. 10700 в месяц или в год, это уже рынок отрегулирует. Но с засильем корыт на проезжих частях, квартальных проездах, газонах и прочих дворах надо бороться.
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:03

Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...

Не понятно с ситуацией, если человек припарковался днём в спальном районе на проезжей части на 2-3 часа, не мешая проезду, а потом отогнал машину в гараж.
avk
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:14

  avk написав:Не понятно с ситуацией, если человек припарковался днём в спальном районе на проезжей части на 2-3 часа, не мешая проезду, а потом отогнал машину в гараж.


Почасовка как вариант
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:16

avk
Є в Києві вулиці де все заставлено 24/7
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:28

Всё придумано до нас

Прага разделена на три ценовых сектора (Cenové pásmo), которые определяют стоимость парковки....Альтернативные парковки (P+R, K+R и частные гаражи) неофициально классифицируются как зелёная зона
kulikrom
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 14:41

Парковка для жителей ближайших домов должна стоить символических денег. 100-200-300 грн./мес. 11000 - это даже дороже, чем на Манхеттене!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 15:17

  avk написав:Не понятно с ситуацией, если человек припарковался днём в спальном районе на проезжей части на 2-3 часа, не мешая проезду, а потом отогнал машину в гараж.

"Припарковался на проезжей части" и "не мешая проезду" - это оксюморон. Любой велосипедист, которого ПДД обязывает по-возможности ездить в первой полосе, подтвердит. Разве что машина призрачная, но с такой, я думаю, денег не возьмут и по новым правилам.
moveton
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