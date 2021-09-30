RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стоянка біля будинку обійдеться
до 11 тис. грн: як...

Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:32

Похоже, только мне кажется, что у города нет оснований требовать деньги за парковку у дома - они дня нее ничего не сделали.
По парковке в центре тоже вопросы: тариф невменяемый, и еще и сам должен разбираться с левыми "парковщиками". Может, город хоть привлечет полицию, чтобы их поразогнать?
linkov_panels
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 19.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:56

Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...

Кличко найкращий мер.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1971
З нами з: 10.06.19
Подякував: 82 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:09

На палю зелену банду! 8)
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29665
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2109 раз.
Подякували: 2213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:11

  Козак-характерник написав:На палю зелену банду! 8)

Ти диви, знайшовся той хто підтримує такі тарифи.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1971
З нами з: 10.06.19
Подякував: 82 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:17

  unicdima написав:
  Козак-характерник написав:На палю зелену банду! 8)

Ти диви, знайшовся той хто підтримує такі тарифи.

Он не с Киева. Паркоместа вжух в цене х3
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8926
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1597 раз.
Подякували: 2322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:42

Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...

  vitaliian написав:Паркоместа вжух в цене х3
Ну за-то машины подешевеют, будут стоить как в Европе.
Славик
 
Повідомлень: 292
З нами з: 04.07.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:49

  Gastarbaiter написав:Парковка для жителей ближайших домов должна стоить символических денег.


Парковка должна стоить столько, сколько она должна стоить, исходя из спроса и предложения. Ибо как распределить 100 мест между 500 желающих купить их по символической цене.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2072
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:53

  moveton написав:"Припарковался на проезжей части" и "не мешая проезду" - это оксюморон. Любой велосипедист, которого ПДД обязывает по-возможности ездить в первой полосе, подтвердит. Разве что машина призрачная, но с такой, я думаю, денег не возьмут и по новым правилам.

Не существует велосипедистов которые соблюдают ПДД.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1971
З нами з: 10.06.19
Подякував: 82 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:02

Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...

Зображення
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6245
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Плату за паркування біля власних будинків у Києві...
R2 » Нед 10 жов, 2021 07:32
4 569
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 жов, 2021 18:40
summacut
Експерт підрахував, у яку суму українцям обійдеться...
R2 » Чет 30 вер, 2021 20:12
1 297
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 20:12
summacut
Вікенд біля моря: скільки коштує житло на українських...
R2 » П'ят 23 лип, 2021 14:01
1 169
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 14:01
mapamapa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22995)
23.10.2021 19:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.