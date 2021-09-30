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Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 жов, 2021 19:06
Славик написав: vitaliian написав:
Паркоместа вжух в цене х3
Ну за-то машины подешевеют, будут стоить как в Европе.
Гораздо дешевле, особенно если топливо взлетит до 40 грн, метановые газели дельфин уже дешевле жигулей копеек продают и выбор огромен.
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vitaliian
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