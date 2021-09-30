Гораздо дешевле, особенно если топливо взлетит до 40 грн, метановые газели дельфин уже дешевле жигулей копеек продают и выбор огромен.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 19:06
Додано: Нед 24 жов, 2021 08:30
Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
Ще якби ввели плату за користування дорогами -- то місто може стало би придатним для життя. А не так як зараз...
Додано: Нед 24 жов, 2021 08:59
Додано: Нед 24 жов, 2021 09:00
Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
Её уже давно ввели. 1 гривна в каждом литре топлива.
Додано: Нед 24 жов, 2021 09:11
Додано: Нед 24 жов, 2021 09:16
Додано: Нед 24 жов, 2021 09:26
Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
Мало для чего? Что бы дороги ремонтировали качественно и строили новые? Или что бы чинуши смогли навороваться?
Додано: Нед 24 жов, 2021 09:29
Заходить к решению проблемы с задеицы начинают, а не с головы. Как будто платная парковка как-то уменьшит кол-во машин. Они что испарятся?! Решение должно быть в прекращении текущего беспредела с застройкой и принятия простого и жизненнл- необходимого для города правила застройки- 1 квартира(1 или 2ка)=1 паркоместо, 3ком=2 паркоместа. Застройщик должен строить дом с такой инфраструктурой и сразу закладывать это в стоимость квартир. По-другому, никак. А сейчас можно выгнать 5 свечек по 500 квартир и 200 паркомест организовать у них. Ясно, что будет проблема только наростать.
Додано: Нед 24 жов, 2021 09:32
Какая-то странная логика. Надо проводить политику, чтобы машин у людей было меньше? Мне казалось наоборот, цель должна быть, чтобы большинство людей могло позволить себе авто и комфортное им пользование. Для этого нужно улучшать инфраструктуру, а не вводить ограничения. Путем этого город как раз и станет комфортнее для жизни
Додано: Нед 24 жов, 2021 09:35
Ну це якщо взяти в середньому Київ та всю Україну.
Насправді в Києві (Бахматов давав таку інфу) біля 900 000 авто. Виходить на одну сімю по 1 авто. Це менше ніж в Європах?
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