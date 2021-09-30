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Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 жов, 2021 09:36
SMOKE написав:
Какая-то странная логика. Надо проводить политику, чтобы машин у людей было меньше? Мне казалось наоборот, цель должна быть, чтобы большинство людей могло позволить себе авто и комфортное им пользование. Для этого нужно улучшать инфраструктуру, а не вводить ограничения. Путем этого город как раз и станет комфортнее для жизни
Требуют запретить авто обычно бездельники-нищеброды.
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unicdima
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:38
SMOKE написав:
Какая-то странная логика. Надо проводить политику, чтобы машин у людей было меньше? Мне казалось наоборот, цель должна быть, чтобы большинство людей могло позволить себе авто и комфортное им пользование. Для этого нужно улучшать инфраструктуру, а не вводить ограничения. Путем этого город как раз и станет комфортнее для жизни
Бредятина, съездите в Амстердам посмотреть как обустраиваются города.
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BIGor
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:39
unicdima написав:
Требуют запретить авто обычно бездельники-нищеброды.
Амстердамцы например.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:47
BIGor написав: unicdima написав:
Требуют запретить авто обычно бездельники-нищеброды.
Амстердамцы например.
Разве там дураков мало?
Они требуют сократить и большой рогатый скот, мол выдыхает парниковые газы. И это не шутка, а реальные планы правительства Нидерландов.
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unicdima
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:53
В Киеве желающие смогут "купить" парковочное место в любом районе столицы. Продавать паркоместа будут на специальном аукционе.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал заместитель главы КГГА Константин Усов. Цена за парковку в каждой локации столицы будет разной.
"В зависимости от территориальной зоны парковки цена за одно забронировано машиноместо будет устанавливаться от 8599 гривен в месяц для І зоны. От 4410 гривен в мессяц - II зона и так далее", – уточнил Усов.
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