RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стоянка біля будинку обійдеться
до 11 тис. грн: як...

Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 09:11

  2XL написав:
Bobua написав:Ще якби ввели плату за користування дорогами -- то місто може стало би придатним для життя. А не так як зараз... :(
Её уже давно ввели. 1 гривна в каждом литре топлива.

Судячи з кількості машин і пробок -- це мало...
Bobua
 
Повідомлень: 718
З нами з: 24.08.10
Подякував: 82 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 09:26

Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...

Bobua написав:
  2XL написав:
Bobua написав:Ще якби ввели плату за користування дорогами -- то місто може стало би придатним для життя. А не так як зараз... :(
Её уже давно ввели. 1 гривна в каждом литре топлива.

Судячи з кількості машин і пробок -- це мало...


Мало для чего? Что бы дороги ремонтировали качественно и строили новые? Или что бы чинуши смогли навороваться?
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3658
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 09:29

Заходить к решению проблемы с задеицы начинают, а не с головы. Как будто платная парковка как-то уменьшит кол-во машин. Они что испарятся?! Решение должно быть в прекращении текущего беспредела с застройкой и принятия простого и жизненнл- необходимого для города правила застройки- 1 квартира(1 или 2ка)=1 паркоместо, 3ком=2 паркоместа. Застройщик должен строить дом с такой инфраструктурой и сразу закладывать это в стоимость квартир. По-другому, никак. А сейчас можно выгнать 5 свечек по 500 квартир и 200 паркомест организовать у них. Ясно, что будет проблема только наростать.
SMOKE
 
Повідомлень: 4155
З нами з: 06.02.09
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1685 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 09:32

  Bobua написав:
  2XL написав:
Bobua написав:Ще якби ввели плату за користування дорогами -- то місто може стало би придатним для життя. А не так як зараз... :(
Её уже давно ввели. 1 гривна в каждом литре топлива.

Судячи з кількості машин і пробок -- це мало...

Какая-то странная логика. Надо проводить политику, чтобы машин у людей было меньше? Мне казалось наоборот, цель должна быть, чтобы большинство людей могло позволить себе авто и комфортное им пользование. Для этого нужно улучшать инфраструктуру, а не вводить ограничения. Путем этого город как раз и станет комфортнее для жизни
SMOKE
 
Повідомлень: 4155
З нами з: 06.02.09
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1685 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 09:35

  unicdima написав:
  Bobua написав:Судячи з кількості машин і пробок -- це мало...

Судячи з усього причину більшості пробок ти не знаєш.
Машин у нас менше ніж у Європах, Америках.

Ну це якщо взяти в середньому Київ та всю Україну.
Насправді в Києві (Бахматов давав таку інфу) біля 900 000 авто. Виходить на одну сімю по 1 авто. Це менше ніж в Європах?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5357
З нами з: 19.09.10
Подякував: 903 раз.
Подякували: 1166 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 09:38

Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...

  SMOKE написав:Какая-то странная логика. Надо проводить политику, чтобы машин у людей было меньше? Мне казалось наоборот, цель должна быть, чтобы большинство людей могло позволить себе авто и комфортное им пользование. Для этого нужно улучшать инфраструктуру, а не вводить ограничения. Путем этого город как раз и станет комфортнее для жизни

Бредятина, съездите в Амстердам посмотреть как обустраиваются города.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5357
З нами з: 19.09.10
Подякував: 903 раз.
Подякували: 1166 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 09:39

  unicdima написав:Требуют запретить авто обычно бездельники-нищеброды.

Амстердамцы например.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5357
З нами з: 19.09.10
Подякував: 903 раз.
Подякували: 1166 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 09:53

Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...

В Киеве желающие смогут "купить" парковочное место в любом районе столицы. Продавать паркоместа будут на специальном аукционе.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал заместитель главы КГГА Константин Усов. Цена за парковку в каждой локации столицы будет разной.

"В зависимости от территориальной зоны парковки цена за одно забронировано машиноместо будет устанавливаться от 8599 гривен в месяц для І зоны. От 4410 гривен в мессяц - II зона и так далее", – уточнил Усов.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1976
З нами з: 10.06.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 10:37

Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...

Bobua написав:Ще якби ввели плату за користування дорогами.... :(
тратуарами та повітрям...
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 324
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Плату за паркування біля власних будинків у Києві...
R2 » Нед 10 жов, 2021 07:32
4 577
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 жов, 2021 18:40
summacut
Експерт підрахував, у яку суму українцям обійдеться...
R2 » Чет 30 вер, 2021 20:12
1 302
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 20:12
summacut
Вікенд біля моря: скільки коштує житло на українських...
R2 » П'ят 23 лип, 2021 14:01
1 170
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 14:01
mapamapa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.