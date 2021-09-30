Судячи з кількості машин і пробок -- це мало...
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:11
Додано: Нед 24 жов, 2021 09:26
Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
Мало для чего? Что бы дороги ремонтировали качественно и строили новые? Или что бы чинуши смогли навороваться?
Додано: Нед 24 жов, 2021 09:29
Заходить к решению проблемы с задеицы начинают, а не с головы. Как будто платная парковка как-то уменьшит кол-во машин. Они что испарятся?! Решение должно быть в прекращении текущего беспредела с застройкой и принятия простого и жизненнл- необходимого для города правила застройки- 1 квартира(1 или 2ка)=1 паркоместо, 3ком=2 паркоместа. Застройщик должен строить дом с такой инфраструктурой и сразу закладывать это в стоимость квартир. По-другому, никак. А сейчас можно выгнать 5 свечек по 500 квартир и 200 паркомест организовать у них. Ясно, что будет проблема только наростать.
Додано: Нед 24 жов, 2021 09:32
Какая-то странная логика. Надо проводить политику, чтобы машин у людей было меньше? Мне казалось наоборот, цель должна быть, чтобы большинство людей могло позволить себе авто и комфортное им пользование. Для этого нужно улучшать инфраструктуру, а не вводить ограничения. Путем этого город как раз и станет комфортнее для жизни
Додано: Нед 24 жов, 2021 09:35
Ну це якщо взяти в середньому Київ та всю Україну.
Насправді в Києві (Бахматов давав таку інфу) біля 900 000 авто. Виходить на одну сімю по 1 авто. Це менше ніж в Європах?
Додано: Нед 24 жов, 2021 09:38
Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
Бредятина, съездите в Амстердам посмотреть как обустраиваются города.
Додано: Нед 24 жов, 2021 09:39
Додано: Нед 24 жов, 2021 09:53
Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
В Киеве желающие смогут "купить" парковочное место в любом районе столицы. Продавать паркоместа будут на специальном аукционе.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал заместитель главы КГГА Константин Усов. Цена за парковку в каждой локации столицы будет разной.
"В зависимости от территориальной зоны парковки цена за одно забронировано машиноместо будет устанавливаться от 8599 гривен в месяц для І зоны. От 4410 гривен в мессяц - II зона и так далее", – уточнил Усов.
Додано: Нед 24 жов, 2021 10:37
Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
тратуарами та повітрям...
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