те, шо в амстердамі трохи клімат інший, я так розумію, вам якось побоку? хотілося б побачити амстердамця (та їх шанувальників) на велосипеді в ситуації, що була в нас в лютому місяця цього року.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 13:29
Додано: Нед 24 жов, 2021 13:53
Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
Фаселес, повидалявши повідомлення якраз і доказав мої слова про ніщебродов-бездєльніков, він типовий урбанаст.
Додано: Нед 24 жов, 2021 14:19
будет только веселей
этап первый - плотность застройки по максимуму без решения какого-либо вопроса инфраструктуры
этап второй - продажа баранам новостроек по максимальной цене
этап третий - стрижка баранов на любой вид услуги по максимуму - паркоместо, детсадик, школа, бытовые услуги и так далее.
Лично удрал из Киева ещё двадцать лет назад, теперь оглядываюсь по сторонам и осознаю, шо придётся тикать ещё подальше, бо позастраивали уже и пригороды.
Додано: Нед 24 жов, 2021 14:52
Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
Деякі ТРЦ продають і місячні абонементи на парковку, приміром в Космополіті 1300грн, то чому просто на вулиці має бути в кілька разів вище?
З цим злочинним угрупуванням в КМДА треба і можна боротися, історія з евакуаторами це підтверджує.
Додано: Нед 24 жов, 2021 14:54
Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
Вулиця це комунальна власність, не має бути платні
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