Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...

Додано: Нед 24 жов, 2021 15:25

Логіка від розумово-відсталих.

Київська адміністрація десятки років лажала - брали хабарі за дозволи на будівництво!

Харківський масив та Голосієво - найбільш перенаселені райони столиці без інфраструктури: відсутність паркінгів, дитячих садочків, шкіл, лікарень, парків.

То може тепер брати кошти за вхід в держ.лікарню чи школу?

Якщо авто для поїздок за місто на вихідних - чому я маю платити?

Якщо брат приїхав у лікарню на два тижні - чому він має платити?

Якщо кум живе на Софіївській Борщагівці - то йому не треба платити?

Якщо дідусь живе на Деміївці та має ВАЗ 2105, 85-го року, то йому в рік треба платити 300$ за те що він все життя платив податки в Києві?

А сусід за 300й Крузак так само буде платити 300$?

На Позняках сотні авто в дворах, на узбіччі, газонах? Як це все будуть контролювати? Ви не можете контролювати платні парковки, знаки зупинка заборонена. Ви не можете зробити нормальну інфраструктуру для громадського транспорту! Ні автобусів, ні трамваїв, ні пересадочних маршрутів. З е-квитком також облажались, чому я не може заплатити картою, а потрібно встановити додаток під танці з бубном?