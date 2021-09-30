те, шо в амстердамі трохи клімат інший, я так розумію, вам якось побоку? хотілося б побачити амстердамця (та їх шанувальників) на велосипеді в ситуації, що була в нас в лютому місяця цього року.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 13:29
Додано: Нед 24 жов, 2021 14:19
будет только веселей
этап первый - плотность застройки по максимуму без решения какого-либо вопроса инфраструктуры
этап второй - продажа баранам новостроек по максимальной цене
этап третий - стрижка баранов на любой вид услуги по максимуму - паркоместо, детсадик, школа, бытовые услуги и так далее.
Лично удрал из Киева ещё двадцать лет назад, теперь оглядываюсь по сторонам и осознаю, шо придётся тикать ещё подальше, бо позастраивали уже и пригороды.
Додано: Нед 24 жов, 2021 14:52
Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
Деякі ТРЦ продають і місячні абонементи на парковку, приміром в Космополіті 1300грн, то чому просто на вулиці має бути в кілька разів вище?
З цим злочинним угрупуванням в КМДА треба і можна боротися, історія з евакуаторами це підтверджує.
Додано: Нед 24 жов, 2021 14:54
Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
Вулиця це комунальна власність, не має бути платні
Додано: Нед 24 жов, 2021 15:25
Логіка від розумово-відсталих.
Київська адміністрація десятки років лажала - брали хабарі за дозволи на будівництво!
Харківський масив та Голосієво - найбільш перенаселені райони столиці без інфраструктури: відсутність паркінгів, дитячих садочків, шкіл, лікарень, парків.
То може тепер брати кошти за вхід в держ.лікарню чи школу?
Якщо авто для поїздок за місто на вихідних - чому я маю платити?
Якщо брат приїхав у лікарню на два тижні - чому він має платити?
Якщо кум живе на Софіївській Борщагівці - то йому не треба платити?
Якщо дідусь живе на Деміївці та має ВАЗ 2105, 85-го року, то йому в рік треба платити 300$ за те що він все життя платив податки в Києві?
А сусід за 300й Крузак так само буде платити 300$?
На Позняках сотні авто в дворах, на узбіччі, газонах? Як це все будуть контролювати? Ви не можете контролювати платні парковки, знаки зупинка заборонена. Ви не можете зробити нормальну інфраструктуру для громадського транспорту! Ні автобусів, ні трамваїв, ні пересадочних маршрутів. З е-квитком також облажались, чому я не може заплатити картою, а потрібно встановити додаток під танці з бубном?
Додано: Нед 24 жов, 2021 15:25
А якщо автовласники будуть знімати номери по приїзду у двір?
А де кошти від акцизного збору?
Де покращена інфраструктура, нові дороги, мости, паркінги, розв'язки?
Ви не можете ані нову інфраструктуру побудувати (Подільсько-Воскресенський міст, метро на Виноградар ...) ані стару підримувати - міст Патона, Південний, Північний...
В Києві багато авто – будемо брати за паркінг пі домом.
Багато людей – то що брати податок з повітря? Чи доплачувати коли людина вмирає.
А коли буде багато дітей? Що з ними робити?
Всі хто приїжджають в Київ, працюють, платять космічні податки, намагаються зробити місто кращим. А Ви пи#дите наші кошти і будуєте непотрібні скляні мости (теж облажались) та мости на Оболонській набережній –і там теж буде халепа!
Не можеш робити, не має результату за 90-180 днів – звільняй крісло!
За такі суми, які фігурують у кримінальних справах по Подільсько-Воскресенсього моста) в 155 млн грн - потрібно всю КМДА та мера звільняти! А Ялового та Усова - привселюдно каструвати за такі ідеї! Якщо на Вас вже скаржаться перевізники за хабарі – звільняйтесь геть. Сором Києву та владі!
Додано: Нед 24 жов, 2021 16:02
Не такий вже й інший. Сніг також зимою випадає, просто потрібно дороги/доріжки вчасно чистити, не чекаючи, поки вкатають. І сніг з міста потрібно вивозити, а не згортати на купи обабіч дороги з надією, шо сам розтане, перетворюючи дороги в грязюку на весь зимовий сезон. Але от почистити вчасно якраз і заважають припарковані повсюди корита.
До речі, невивезення снігу, а зортання його в купи, з яких постійно тече, завдяки чому дорога постійно мокра, якраз і призводить до передчасного руйнування дорожного покриття.
Додано: Нед 24 жов, 2021 16:57
Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
На мій погляд, весь Київ страждає від щільної висотної (25 поверхів) забудови. Через це і проблеми. Причому іноді будують на місці колишніх парковань. Тобто кількість машиномісць зменшують, а кількість машин збільшують! Як на мене, потрібно обмежити максимальну кількість квартир на одиницю площі міста. Тобто якщо стоїть будинок 25 поверхів, біля нього не має бути ще 100 таких самих будинків. Тут згадували Європу, так ось я у Європі таких бетонних джунглів не бачив. Якщо і стоїть якась будівля 20+ поверхів, то біля неї низькоповерхова забудова, а не ліс з багатоповерхівок, як у нас. Можливо не звертав уваги на такі випадки, але це точно виняток, а не правило.
Додано: Нед 24 жов, 2021 17:30
Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
Как сделал бы я:
Есть условно дом на 160 квартир со своим двором на 20 паркомест.
Эти паркоместа на аукционе сдаются (например на 1 год) всем желающим арендовать. Кто больше предложил - платит в ОССБ. Тем самым кто пользуется паркоместом - платит в общий котел самого дома.
Додано: Нед 24 жов, 2021 18:05
Гораздо выше: не менее 0,21 евро в каждом литре бензина
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