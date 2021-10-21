Професія лінкбілдера належить до галузі інформаційних технологій, безпосередньо до сфери SEO-оптимізації.
Дивися повний текст Скільки заробляють SEO-спеціалісти та лінкбілдери в Україні.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 15:25
Скільки заробляють SEO-спеціалісти та лінкбілдери в Україні
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Дивися повний текст Скільки заробляють SEO-спеціалісти та лінкбілдери в Україні.
Додано: Суб 23 жов, 2021 15:25
А зачем вы уточняете зарплату по регионам, если линкбилдеры, они же краудспециалмсты в основном работают онлайн и им все равно в каком регионе живёт заказчик?
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