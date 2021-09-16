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Концепція обслуговування
клієнтів в Sos Credit

Концепція обслуговування клієнтів в Sos Credit
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 22:33

Концепція обслуговування клієнтів в Sos Credit

Пропонуємо до обговорення:
Діяльність компанії зосереджена на забезпеченні, дійсно, якісного обслуговування.

Дивися повний текст Концепція обслуговування клієнтів в Sos Credit.
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