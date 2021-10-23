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Рекордний врожай не врятує: Україна цьогоріч буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 жов, 2021 08:12
Пропонуємо до обговорення:
Україна буде змушена імпортувати пшеницю з-за кордону, попри те що вітчизняні аграрії цього року зібрали рекордний врожай. Про це заявив під час пресконфренції «Ринок борошна та хліба: що очікувати українському споживачеві від рекордного врожаю пшениці?» розповів директор ГС «Борошномели України» Родіон Рибчинський.
Дивися повний текст Рекордний врожай не врятує: Україна цьогоріч буде змушена імпортувати зерно
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R2
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:24
А купимо дорожче,аніж продали?
Так, аби все було по "феншую"!?
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Bobua
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:03
А где власть,которая должна планировать и контролировать.Позор - сначала кричать о рекордном урожае,а потом закупать зерно за границей.Очередной раз пересичных цинично поимели.
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sena_2008atp
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:10
А що заважає цим борошномелам купити українську пшеницю?
Щось цей Рибчинський недоговорює.
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unicdima
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Додано: Нед 24 жов, 2021 14:58
unicdima написав:
А що заважає цим борошномелам купити українську пшеницю?
так там-же написано - её уже давно вывезли за границу:
большая часть отечественной пшеницы 1-3 сортов уже вывезена за границу.
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Цитрин
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:43
Цитрин написав: unicdima написав:
А що заважає цим борошномелам купити українську пшеницю?
так там-же написано - её уже давно вывезли за границу:
большая часть отечественной пшеницы 1-3 сортов уже вывезена за границу.
Вся эта схема с вывозом "большей части" пшеницы за границу сильно подозрительно мне напомнила однажды услышанную историю о мексиканской клубнике.
Когда, выращенную в Мексике клубнику вывозили в США по бросовой цене, где на предприятиях (построенных недалеко от границы и на которых работают преимущественно те же мексиканцы) ее красиво упаковывали в коробки и затем отправляли обратно в Мексику. Но, уже под брендом "из США" и в 3 раза дороже.
Есть субьективное ощущение, что в нашем случае, якобы на экспорт вывозят через свои оффшоры, чтобы потом по цепочке его же закупить уже дороже и показать убыток, чтобы минимизировать налоги. А прибыль останется "на известных островах".
Чем не схема?
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EKO
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:09
Есть субьективное ощущение, что в нашем случае, якобы на экспорт вывозят через свои оффшоры, чтобы потом по цепочке его же закупить уже дороже и показать убыток
Чем не схема?
и вывозить никуда не надо.
пшеница на месте.
только продана и куплена на бумаге.
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Tabak
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:20
EKO написав: Цитрин написав: unicdima написав:
А що заважає цим борошномелам купити українську пшеницю?
так там-же написано - её уже давно вывезли за границу:
большая часть отечественной пшеницы 1-3 сортов уже вывезена за границу.
Вся эта схема с вывозом "большей части" пшеницы за границу сильно подозрительно мне напомнила однажды услышанную историю о мексиканской клубнике.
Когда, выращенную в Мексике клубнику вывозили в США по бросовой цене, где на предприятиях (построенных недалеко от границы и на которых работают преимущественно те же мексиканцы) ее красиво упаковывали в коробки и затем отправляли обратно в Мексику. Но, уже под брендом "из США" и в 3 раза дороже.
Есть субьективное ощущение, что в нашем случае, якобы на экспорт вывозят через свои оффшоры, чтобы потом по цепочке его же закупить уже дороже и показать убыток, чтобы минимизировать налоги. А прибыль останется "на известных островах".
Чем не схема?
Точно так и будет. Это как в своё время Паша Лазаренко точнее под его прикрытием отправляли якобы спирт в Россию эшелонами. На самом деле ехала в лучшем случае вода в худшем воздух. При этом спирт шел на левую водку, а из воздуха ушедшего в Россию получали возврат НДС.
Так в стране рождались новые миллионеры.
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Ratatui
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