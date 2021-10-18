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Із Подільського мостового
переходу буде ще один з'їзд на...

Із Подільського мостового переходу буде ще один з'їзд на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 09:50

Із Подільського мостового переходу буде ще один з'їзд на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Дивися повний текст Із Подільського мостового переходу буде ще один з'їзд на Троєщину.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 09:50

А строки? )))
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:38

Якщо темпи збережуться, то 2-3 роки до відкриття(спрогнозую десь під вибори) і до 10 років на всі з'їзди.
Або ж зроблять з'їзд на Русанівські сади .
Щодо метро, то його вже давно можна було відкрити, в межах мосту готові тунелі, але автомобілецентризм рулить.
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