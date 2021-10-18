Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.
Дивися повний текст Із Подільського мостового переходу буде ще один з'їзд на Троєщину.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:50
Із Подільського мостового переходу буде ще один з'їзд на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Із Подільського мостового переходу буде ще один з'їзд на Троєщину.
Додано: Пон 25 жов, 2021 10:38
Якщо темпи збережуться, то 2-3 роки до відкриття(спрогнозую десь під вибори) і до 10 років на всі з'їзди.
Або ж зроблять з'їзд на Русанівські сади .
Щодо метро, то його вже давно можна було відкрити, в межах мосту готові тунелі, але автомобілецентризм рулить.
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