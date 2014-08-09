RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Военный эксперт Олег
Жданов - что за зверь?

Военный эксперт Олег Жданов - что за зверь?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:41

Военный эксперт Олег Жданов - что за зверь?

А что за х-перд олег жданов? Если те его заявления, что цитируют рашасми, не фейк, то не пора ли взять этого стопудового работающего на путлера провокатора за яйки?
Кроме громких слов: «Держите меня семеро, я сейчас его буду бить» — реально больше ничего нет. Говорят, самый страшный сон Путина — это когда натовские войска будут стоять на границе с Россией. На сегодняшний день он фактически сбывается», — уверен эксперт.
Путин просто нарисует себе очередную «красную линию» поближе к Москве или к Уралу.

Это уже натовские войска на границе с московией? Что-то невидно их. Да и если б были, какое дело до этого путлеру? Вон в Прибалтике НАТОвские войска и никаких "страшных снов". И что значит "поближе к Москве или к Уралу"? Это что мы что ли захватим москву? Шо воно несе?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22367
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1648 раз.
Подякували: 2336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:46

Что-то СБУ совсем не занимается такими консервами. Вместо этого занимается какими-то фейками и подставами.
https://www.ssu.gov.ua/novyny/sbu-bloku ... ktam-video
Читаем, шевеля губами:
Зловмисників вдалося викрити на спробі перевезти три кілограми ртуті. «Кур’єром» виявився громадянин однієї з європейських країн. За оперативною інформацією, він погодився на таку «послугу» за 5 тис. євро. За кордоном на кур’єра очікував замовник, якому він планував продати небезпечний «товар» за 200 тис. євро.

Парни в своем уме? Ртуть - это не драгоценный металл, она стоит копейки! Может, они перепутали ртуть с золотом? Так и то дорого. 1 кг ртути стоит 60 долларов. Кому они собирались впаривать 3 кг за 200 тыс. ойро? На кого это рассчитано?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22367
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1648 раз.
Подякували: 2336 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина сформировала военный резерв на случай прямой агресси
hxbbgaf » Пон 11 сер, 2014 17:56
0 3172
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 сер, 2014 17:56
hxbbgaf
Военный сбор не для богатых?
KudryaIgor » Суб 09 сер, 2014 02:01
0 3375
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 сер, 2014 02:01
KudryaIgor
О. Махницкий – эксперт в вопросах «закон как дышло…»
bruno sarx » П'ят 01 сер, 2014 23:21
0 3441
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 сер, 2014 23:21
bruno sarx

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (2496)
24.10.2021 14:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.