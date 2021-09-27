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Інспекторам заборонили зупиняти автомобілі «для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:00
Пропонуємо до обговорення:
Український суд виніс рішення, згідно з яким зупинка транспортного засобу з причин "профілактики" з боку інспекторів є неправомірною. А якщо так, то і вимога надати водійські права теж є порушенням закону.
Дивися повний текст Інспекторам заборонили зупиняти автомобілі «для профілактики»
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:00
Цікаво, а як він ідентифікував водія для того, щоб виписати йому штраф через відмову показати документи?
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Додано: Нед 24 жов, 2021 21:23
0mage0 Не поверите: на авто государственные номерные знаки имеются (кстати, если они загрязнены или не освещены в темное время суток, то это тоже может быть причиной остановки).
Странно другое - обычно такие штрафы в суде не оспаривают. Геморно, долго и дорого... Проще заплатить!
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Radon
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Додано: Нед 24 жов, 2021 21:35
Radon написав:
0mage0 Не повірите: на авто державні номерні знаки є (до речі, якщо вони забруднені або не освітлені в темний час доби, то це теж може бути причиною зупинки).
Дивно інше - зазвичай такі штрафи в суді не заперечують. Гамірно, довго і дорого ... Простіше заплатити!
Так поліціянт не автівці штраф виписує і навіть не власнику автівки, а водію.
Ну і до слова, заборонено зупиняти без причини було завжди. Тут просто йдеться, що суд пристав на бік закону. Хоча впевнений, це буває не завжди. Можливо, оштрафували родича судді?
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Додано: Нед 24 жов, 2021 22:19
0mage0 Как ни странно, суд достаточно часто бывает на стороне водителя. По собственному опыту, знаю, что оспорить можно больше половины выписанных вручную штрафов, зачастую по формальным причинам (полициянты уж сильно ускоренно учились, раньше "ламповые" подкованнее были, но и они ошибались достаточно часто). Знаю, о чем говорю: 43 года за рулем. Повторюсь: даже когда судебные сборы были скромнее, овчинка выделки не стоила, а сейчас так и подавно.
К сожалению имеет место практика: раз машина остановлена (даже без законных оснований) грамотный полицейский причину для штрафа может найти достаточно легко, самые распространенные - страховка, огнетушитель, аптечка (о ремнях не пишу, но задние пассажиры у вас пристегиваются?), те же грязные номера и т.д. и т.п... Эпикфейл: остановка не по ПДД (с одной стороны Правилами она зарегламентирована, с другой - они сами же это нарушение провоцируют).
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Radon
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p_a_l
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