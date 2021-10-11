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Радницю голови ЮСБ Банку судитимуть за розтрату понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 09:00
Пропонуємо до обговорення:
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно радниці голови правління Юніон Стандард Банку за фактом розтрати понад 384 млн грн банку.
Дивися повний текст Радницю голови ЮСБ Банку судитимуть за розтрату понад 384 млн грн
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Додано: Пон 25 жов, 2021 09:00
советница способствовала?! зиц-председатель похоже
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Пух