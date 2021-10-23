Про це ЕП повідомило джерело в уряді.
Дивися повний текст Україна в разі необхідності продасть Молдові 700 млн кубів газу.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 12:27
Україна в разі необхідності продасть Молдові 700 млн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна в разі необхідності продасть Молдові 700 млн кубів газу.
Додано: Пон 25 жов, 2021 14:41
Продадут газ каких то частных структур даже не Нафтогаза по нынешним ценам а когда цена придёт в норму отдадут газ обратно, возможно))
Додано: Пон 25 жов, 2021 18:40
Вот только есть одно - но. Газом там распоряжается АО «Молдовагаз», молдавско-российская энергетическая компания.
Главные акцонеры АО "Молдовагаз": ПАО "Газпром" Россия - 50 % акций, Агентство Государственной Собственности при Министерстве Экономики Республики Молдова - 35,33 %, Государственный Комитет по Управлению Имуществом, Приднестровской Молдавской Республики - 13,44 % , остальные акционеры владеют пакетами менее 5 %.
Итак. Суммарно, Газпром и никем не признанное Приднестровье(читай, та же РФ и Газпром) там имеют 63,44%.
То есть, наши чинуши собрались за наш счет (так как самим не хватает) и в ущерб государственным интересам, фактически спонсировать компанию, на 2/3 принадлежащую РФ.
При этом, явно это будет по цене ниже рынка. Ведь Газпром предлагает Молдове покупать у него газ за 800 долларов, но правительство Молдовы отказывается, так как считает это дорого.
800 долларов - это 21 гривня за куб. В Украине сейчас "на рынке" газ стоит в 2 раза выше.
Интересно, бакланов не возбудился? Потому как:
Тянет на госизмену
Додано: Пон 25 жов, 2021 19:26
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