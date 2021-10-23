Україна в разі необхідності продасть Молдові 700 млн...

Главное молдаванам в долг не давать, а то эти голодранцы никогда не вернут.
Деньги утром, вечером стулья.
Продадим по 1500, купим по 1000, нормально заработаем!!!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 12:22
Главное молдаванам в долг не давать, а то эти голодранцы никогда не вернут.
Деньги утром, вечером стулья.
Продадим по 1500, купим по 1000, нормально заработаем!!!
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