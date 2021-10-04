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Гетманцев розповів, кому
проведуть індексацію пенсій

Гетманцев розповів, кому проведуть індексацію пенсій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:27

Гетманцев розповів, кому проведуть індексацію пенсій

Пропонуємо до обговорення:
Влада збирається провести індексацію для всіх категорій українських пенсіонерів.

Дивися повний текст Гетманцев розповів, кому проведуть індексацію пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:28

злочинцями в такому разі були ВСІ папєрєднікі:
-ВРУ яка в 2003 прийняла закон, що фактично заморожував індексування небагатьох пенсій, які перевищували мінімальну пенсію. І кучма, який його підписав;
-тігіпко, який в 2011 пропхав норму про включення до розрахунку пенсії середню ЗП за останні перед виходом на пенсію три роки замість останнього, чим суттєво зменшив пенсію всім, хто виходив на неї з 2012. І янек, який підписав закон;
-яйценюк, який в 2015 обклав пенсії податком;
-Гройсман, який замість коефіцієнта 1,35 ввів у 2017 коеф 1, зменшивши пенсії майбутнім пенсам на третину. І шоколадний який підписав закон;
- ну і зєлєнь, яка допустила таку інфляцію, що ніякі копійчані додавки не встигають за зростанням цін.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:54

Опять папиредники виноваты...
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:59

Re: Гетманцев розповів, кому проведуть індексацію пенсій

Парадокс. Как выборы, так в основном пенсионеры приходят. И они же при этом "считались неорганизованной группой населения, которые не выйдут на улицы".
moveton
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