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Які документи будуть перевіряти в Україні під час карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 жов, 2021 12:09
На якій підставі? Хоч би закони і свої законні повноваження повивчали
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Додано: Вів 26 жов, 2021 15:04
На улицах - это, то есть, везде.
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