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обов'язковій вакцинації і не...

Працівники, які підлягають обов'язковій вакцинації і не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:21

Працівники, які підлягають обов'язковій вакцинації і не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів №1096 від 20 жовтня.

Дивися повний текст Працівники, які підлягають обов'язковій вакцинації і не вакциновані, будуть відсторонені від роботи: названо дату.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:02

Ну что, поздравим Шмыгаля, который лично подписался под этой постановой, с перспективным сроком.

Наработал на четкую статью 364 ККУ.
Зловживання владою або службовим становищем.
"використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян"

- карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кабмин - исполнительный орган, и его глава действуют исключительно на основании ЗАКОНОВ Украины, они не наделены полномочиями указывать руководителям предприятий любых форм собственности, кого отстранять, увольнять и на каких условиях их сотрудникам вообще работать. Для этого есть законы и их принимает Верховная Рада.
А Кабмин только лишь разъясняет (постановлениями) как эти законы должны исполняться, а никак не создает законы сам себе, под себя.
Тем более, когда эти их указания (постановления) прямо вступают в противоречие с кодексом законов о труде, законе о защите персональных данных и Конституции Украины (которая выше любых законов).

Скоро сменится эта комическая власть и награда обязательно должна найти героя.
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