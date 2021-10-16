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У яких випадках поліція може
забрати на штрафмайданчик...

У яких випадках поліція може забрати на штрафмайданчик...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 22:11

У яких випадках поліція може забрати на штрафмайданчик...

Пропонуємо до обговорення:
За яких обставин патрульні поліцейські евакуюють авто?

Дивися повний текст У яких випадках поліція може забрати на штрафмайданчик припаркований автомобіль.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 22:11

А що там з кличковськими евакуаторами? )))
unicdima
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