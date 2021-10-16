За яких обставин патрульні поліцейські евакуюють авто?
Дивися повний текст У яких випадках поліція може забрати на штрафмайданчик припаркований автомобіль.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 22:11
У яких випадках поліція може забрати на штрафмайданчик...
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Дивися повний текст У яких випадках поліція може забрати на штрафмайданчик припаркований автомобіль.
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