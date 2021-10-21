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Вперше в Україні наживо на конференції з інвестування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 жов, 2021 06:56
Пропонуємо до обговорення:
Маргулан Каліевіч - засновник освітньої платформи margulan.info., керуючий партнер фонду Asadel Partners, інвестор, мандрівник, громадський діяч. Акціонер більше 20 компаній.
Дивися повний текст Вперше в Україні наживо на конференції з інвестування виступить Маргулан Сейсембаєв
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Додано: Вів 26 жов, 2021 06:56
Наверно образование это тупость выражена в деньгах))
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Додано: Вів 26 жов, 2021 07:00
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