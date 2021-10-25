Нацбанк планує запустити в Україні систему миттєвих платежів

moveton написав:

_hunter написав: Вы, как обычно, теплое (процент МПС) с мягким (условия обслуживания конкретного банка) путаете. -- НБУ, если что, Визу с Мастеркардом чуть подвинуть на местном рынке планирует. А Моня с Альфой потом подтянутся... Вы, как обычно, теплое (процент МПС) с мягким (условия обслуживания конкретного банка) путаете. -- НБУ, если что, Визу с Мастеркардом чуть подвинуть на местном рынке планирует. А Моня с Альфой потом подтянутся...

safonovstanislav написав: Переводил сам себе на Аллу, чтоб получать кешбек за покупки и снимать нал без комиссии. В ультимативной форме потребовали открыть карту с тарифом 500 грн/месяц, а на отказ, обвинили в террористической деятельности, распространении оружия массового уничтожения и попросили на выход.

Так что, гонять свои деньги туда-сюда тоже сильно не получится. Как только в банке понимают, что от вас банку одни убытки, вас изгоняют.

Переводил сам себе на Аллу, чтоб получать кешбек за покупки и снимать нал без комиссии. В ультимативной форме потребовали открыть карту с тарифом 500 грн/месяц, а на отказ, обвинили в террористической деятельности, распространении оружия массового уничтожения и попросили на выход.Так что, гонять свои деньги туда-сюда тоже сильно не получится. Как только в банке понимают, что от вас банку одни убытки, вас изгоняют.

Не то, чтобы я. До сих пор никто не уточнял о дороже для кого речь. По-умолчанию, для того, кто говорит. Для банков может и будет какое-то удешевление от новой системы, но, я так понимаю, что по украинским картам у них и сейчас транзакция копейки стоит.Где-то три месяца, как клиент Аллы. Как раз для получения бонуса за пополнение и обнала и стал. Ещё слегка депозитами пользуюсь, но, по моим прикидкам, от меня таки сплошные убытки. Алла объявила меня солидным клиентом и назначила персонального менеджера. В профильной теме по Алле народ считатает нормальным гонять деньги туда-назад, как минимум, по пятницам и понедельникам и никто ещё не жаловался, что Алла от этого огорчилась. Вот даже знаю насколько подозрительно нужно выглядеть, чтобы попросили на выход.