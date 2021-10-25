Нацбанк планує запустити в Україні систему миттєвих платежів
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_hunter написав:Вы, как обычно, теплое (процент МПС) с мягким (условия обслуживания конкретного банка) путаете. -- НБУ, если что, Визу с Мастеркардом чуть подвинуть на местном рынке планирует. А Моня с Альфой потом подтянутся...
Не то, чтобы я. До сих пор никто не уточнял о дороже для кого речь. По-умолчанию, для того, кто говорит. Для банков может и будет какое-то удешевление от новой системы, но, я так понимаю, что по украинским картам у них и сейчас транзакция копейки стоит.
safonovstanislav написав:Переводил сам себе на Аллу, чтоб получать кешбек за покупки и снимать нал без комиссии. В ультимативной форме потребовали открыть карту с тарифом 500 грн/месяц, а на отказ, обвинили в террористической деятельности, распространении оружия массового уничтожения и попросили на выход. Так что, гонять свои деньги туда-сюда тоже сильно не получится. Как только в банке понимают, что от вас банку одни убытки, вас изгоняют.
Где-то три месяца, как клиент Аллы. Как раз для получения бонуса за пополнение и обнала и стал. Ещё слегка депозитами пользуюсь, но, по моим прикидкам, от меня таки сплошные убытки. Алла объявила меня солидным клиентом и назначила персонального менеджера. В профильной теме по Алле народ считатает нормальным гонять деньги туда-назад, как минимум, по пятницам и понедельникам и никто ещё не жаловался, что Алла от этого огорчилась. Вот даже знаю насколько подозрительно нужно выглядеть, чтобы попросили на выход.
3 месяца - это мало. У меня тоже и личный менеджер был и лимит 200 000 грн сходу дали. Детские магазины только так скупали с кешбеком 20% грязными и лимитом на кешбек 5000 грн/месяц. С монобанка свои депозиты сюда бесплатно переводил сам себе по P2P для получения, только из-за удобного расположения отделений. А потом меня вызвали к директору отделения и предложили 2 варианта: платить 500 грн/месяц или на выход, типа это не обнал-контора, а банк
_hunter написав:Вы, как обычно, теплое (процент МПС) с мягким (условия обслуживания конкретного банка) путаете. -- НБУ, если что, Визу с Мастеркардом чуть подвинуть на местном рынке планирует. А Моня с Альфой потом подтянутся...
Не то, чтобы я. До сих пор никто не уточнял о дороже для кого речь. По-умолчанию, для того, кто говорит. Для банков может и будет какое-то удешевление от новой системы, но, я так понимаю, что по украинским картам у них и сейчас транзакция копейки стоит. ...
>>> До сих пор никто не уточнял о дороже для кого речь Если отдельного уточнения нет -- значит речь идет об "отпускной" цене/себестоимости...
От суммы зависит -- в отличии от СЭПа там процент, что (обычно) плохо.
А так, похоже, у китайцев ихний WeChat украсть решили:
використання QR-коду для зручного отримання реквізитів платежу; використання механізму запиту на проведення платежу (request to pay).