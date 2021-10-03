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Водіїв пропонують позбавляти водійського посвідчення за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 жов, 2021 07:04
0mage0 написав: Ukrainian написав:
Плануєш сотку км по населеному пункті розсікати?
Заради справедливості, населені пункти бувають різні. Це може бути центр Києва, а може бути траса, з обох боків ліс і десь у кущах табличка на білому фоні із назвою населеного пункту.
Та пишуть дурню не знаючи особливостей.
У Києві на проспекті Перемоги зробили обмеження 50кмч, хоча було 80, ясно, що дурня. І добилися цього рішення велосипедасти-урбанасти, які самі не дотримуються правил взагалі. Ця компашка має підтримку в КМДА бо пиляє разом бабло на встановленні стовпчиків, острівців безпеки, велодоріжок тощо.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 07:05
andrey050884 написав:
Уже не знают под каким законопроектом легализовать поборы с водителей
А можно подробнее- как осуществлять "поборы", если вы не превышаете скорость и не нарушаете правила?
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SMOKE
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Додано: Сер 27 жов, 2021 07:07
0mage0 написав:
Головне це невідворотність покарання. Хоч розстріл зробіть за перевищення швидкості, прокурори, судді, депутати й подібна шушваль ганятимуть і далі, бо ж хто їх оштрафує? Поліціянти бояться їх чіпати, бо потім суддя-друг оштрафованого ухвалить рішення, що це поліціянт неправильно подивився на прокурора/суддю/депутата, заслуженого юриста України й взагалі майже святого.
Ну реально их капля в море, по сравнению с нарушающими обычными людьми. А у нас все любят на кого-то пенять.
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SMOKE
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:19
В Дубае по городу в некоторых местах ограничение 100 км/час + 20 км/час безштрафовых. Может стоит заняться дорогами?
Ехал в Украине по трассе, ограничение 110 км/час. Так мало того, что пешеходные переходы в сёлах без знаков снижения скорости, так ещё и ограниченная видимость с разделительной полосы. Увидеть пешехода физически невозможно. Пока ехал, увидел бывшего пешехода разорваного на ошмётки, причём, большая часть от того, что осталось от пешехода, валялось далеко впереди от пешеходного перехода.
Ну, хотите сделать переход на трассе, поднимите трассу и сделайте туннель для перехода. На крайний случай надземный или подземный. Но, конечно же, просто нарисовать полосочки значительно проще и дешевле
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safonovstanislav
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:25
0mage0 написав: Ukrainian написав:
Плануєш сотку км по населеному пункті розсікати?
Заради справедливості, населені пункти бувають різні. Це може бути центр Києва, а може бути траса, з обох боків ліс і десь у кущах табличка на білому фоні із назвою населеного пункту
.
Часто там ездите? -- можно пару примеров? -- или это так "а поговорить" теория?
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_hunter
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:33
_hunter написав: 0mage0 написав: Ukrainian написав:
Плануєш сотку км по населеному пункті розсікати?
Заради справедливості, населені пункти бувають різні. Це може бути центр Києва, а може бути траса, з обох боків ліс і десь у кущах табличка на білому фоні із назвою населеного пункту
.
Часто там ездите? -- можно пару примеров? -- или это так "а поговорить" теория?
Таблички городов и сёл за деревьями - не самая большая проблема, их можно хотя бы визуально определить по домам. Часто бывает, когда в кустах ставят знак 30 и плохая дорога, и каждый проезжающий водитель гробит свою машину влетая в яму. А рядом уже даже шиномонтаж построили, настолько долго никто ничего не исправляет.
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safonovstanislav
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:41
safonovstanislav написав: _hunter написав: 0mage0 написав:
Заради справедливості, населені пункти бувають різні. Це може бути центр Києва, а може бути траса, з обох боків ліс і десь у кущах табличка на білому фоні із назвою населеного пункту
.
Часто там ездите? -- можно пару примеров? -- или это так "а поговорить" теория?
Таблички городов и сёл за деревьями - не самая большая проблема, их можно хотя бы визуально определить по домам. Часто бывает, когда в кустах ставят знак 30 и плохая дорога, и каждый проезжающий водитель гробит свою машину влетая в яму. А рядом уже даже шиномонтаж построили, настолько долго никто ничего не исправляет.
Это одна из многих причин появления Waze и ему подобных. Ну а если никто из десятков тысяч мимопроезжающих эту яму на карте не озаботился отметить -- что с автодора требовать? -- оно ему еще меньше, чем водителям нужно
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_hunter
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:46
_hunter написав: 0mage0 написав: Ukrainian написав:
Плануєш сотку км по населеному пункті розсікати?
Заради справедливості, населені пункти бувають різні. Це може бути центр Києва, а може бути траса, з обох боків ліс і десь у кущах табличка на білому фоні із назвою населеного пункту
.
Часто там їздите? - Можна кілька прикладів? - чи це так "а поговорити" теорія?
Ні, не часто їжджу, але спостерігав. Координати я не записував і ландшафт часто змінюється, помічав, до речі, як деякі таблички були білими, а потім стали синіми. Це я до того, що хтось не помітив табличку у лісі, де нікого немає, а хтось ганяє центром міста 100+ км/год, де повно пішоходів, а порушення їм запишуть однакове. Хоча швидше за все у другому випадку за кермом якийсь мажор і йому взагалі нічого не випишуть.
І ні, не було випадку, коли мене зупиняли через перевищення швидкості коли я не помітив табличку. Зате зупиняли у сонячний день коли забув увімкнути фари взимку (точніше навіть восени, але після дати коли треба фари вмикати постійно за межами населеного пункту).
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