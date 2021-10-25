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Гетманцев розповів про причини
зростання цін та боротьбу...

Гетманцев розповів про причини зростання цін та боротьбу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:30

Гетманцев розповів про причини зростання цін та боротьбу...

Пропонуємо до обговорення:
Продукти дорожчають у всьому світі і влада намагається це компенсувати підвищенням виплат населенню.

Дивися повний текст Гетманцев розповів про причини зростання цін та боротьбу з інфляцією.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:30

Как мы любим попиариться.Ни один из чиновников или политиков не сказал,что это провал в нашей работе,всегда кто то виноват то попередники то мировые тенденции то.....
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 16:38

и тут не забыл указать что ПАП ему в штаны нагадил ) лизоблюд зеленый
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:38

Рік тому, Зеля і ко,верещали, що потрібно розігнати інфляцію, щоб економіка запрацювала. Що їм і вдалося (розігнати інфляцію), от тільки не думали, як потім її зупинити. А зараз, ще 100 мрд. хочуть надрукувати, щоб задовільнити свої хотелки.
egorlova987
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 06:57

ДА, а рот он дерьмом полоскал надо же люди бегут от 525$ и цены в мире растут на продовольствие, ето оно заметило, а не заметило какие зарплаты в мире, перегнали они три страны во сне по зарплатам
велвел
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:46

смешной этот парламентарий(
lamal
 
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