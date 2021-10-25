Продукти дорожчають у всьому світі і влада намагається це компенсувати підвищенням виплат населенню.
Дивися повний текст Гетманцев розповів про причини зростання цін та боротьбу з інфляцією.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 15:30
Гетманцев розповів про причини зростання цін та боротьбу...
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Дивися повний текст Гетманцев розповів про причини зростання цін та боротьбу з інфляцією.
Додано: Вів 26 жов, 2021 15:30
Как мы любим попиариться.Ни один из чиновников или политиков не сказал,что это провал в нашей работе,всегда кто то виноват то попередники то мировые тенденции то.....
Додано: Вів 26 жов, 2021 16:38
и тут не забыл указать что ПАП ему в штаны нагадил ) лизоблюд зеленый
Додано: Вів 26 жов, 2021 18:38
Рік тому, Зеля і ко,верещали, що потрібно розігнати інфляцію, щоб економіка запрацювала. Що їм і вдалося (розігнати інфляцію), от тільки не думали, як потім її зупинити. А зараз, ще 100 мрд. хочуть надрукувати, щоб задовільнити свої хотелки.
Додано: Сер 27 жов, 2021 06:57
ДА, а рот он дерьмом полоскал надо же люди бегут от 525$ и цены в мире растут на продовольствие, ето оно заметило, а не заметило какие зарплаты в мире, перегнали они три страны во сне по зарплатам
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