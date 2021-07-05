RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Правильна картка з бонусом 1000
грн — Кредобанк випустив...

Правильна картка з бонусом 1000 грн — Кредобанк випустив...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 17:44

Правильна картка з бонусом 1000 грн — Кредобанк випустив...

Пропонуємо до обговорення:
За статистикою, сьогодні в Україні приблизно 9 із 10 банківських транзакцій здійснюються в безготівковій формі, у першу чергу — за допомогою платіжних карток. А безконтактною оплатою за допомогою смартфонів тільки за перший квартал 2021 року українці провели транзакцій на 119,0 млрд грн.

Дивися повний текст Правильна картка з бонусом 1000 грн — Кредобанк випустив картку для будь-яких виплат.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95947
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 17:44

когда старослужащим выдадут?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2746
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: egorlova987 і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціна на газ у Європі вперше перевищила 1000 доларів 1, 2
R2 » Вів 28 вер, 2021 10:04
10 916
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 вер, 2021 20:45
rapyd777
Ford випустив ароматизатор з запахом бензину для...
R2 » Вів 20 лип, 2021 07:26
1 112
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лип, 2021 07:26
3x2x3x2
В Укрпошті є листоноші, які заробляють більше ніж $ 1000... 1, 2
R2 » Пон 05 лип, 2021 11:40
16 1844
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 14:49
consulaugur

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99843)
26.10.2021 19:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.