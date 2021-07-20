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Правильна картка з бонусом 1000 грн — Кредобанк випустив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 жов, 2021 17:44
Пропонуємо до обговорення:
За статистикою, сьогодні в Україні приблизно 9 із 10 банківських транзакцій здійснюються в безготівковій формі, у першу чергу — за допомогою платіжних карток. А безконтактною оплатою за допомогою смартфонів тільки за перший квартал 2021 року українці провели транзакцій на 119,0 млрд грн.
Дивися повний текст Правильна картка з бонусом 1000 грн — Кредобанк випустив картку для будь-яких виплат
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Додано: Вів 26 жов, 2021 17:44
когда старослужащим выдадут?
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cohan
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Додано: Пон 15 лис, 2021 19:03
мне сказали в тех поддержке что скоро запустят правильную карту и для действующих клиентов
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finuser479
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