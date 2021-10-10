Про це "повідомив":https://www.facebook.com/search/top?q=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82 Мінюст.
Дивися повний текст Щоб не залишитись без авто, боржнику прийшлося виплатити аліменти на 2 дітей.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 23:19
Щоб не залишитись без авто, боржнику прийшлося виплатити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Щоб не залишитись без авто, боржнику прийшлося виплатити аліменти на 2 дітей.
Додано: Вів 26 жов, 2021 23:19
И что??Три года назад выплачивал 300 тысяч,заблокировали счета,авто,и недвижимость арестовали.В чём новость то?!
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