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Власники авто на еврономерах
сплатили до бюджету вже...

Власники авто на еврономерах сплатили до бюджету вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 05:29

Власники авто на еврономерах сплатили до бюджету вже...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 25 жовтня майже 60 тис. автомобілів на іноземній реєстрації пройшли спрощене митне оформлення та оподаткування.

Дивися повний текст Власники авто на еврономерах сплатили до бюджету вже понад 2 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 05:29

А сколько официально ввезенные-100-200 млрд
grig90vic
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