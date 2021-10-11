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У МОЗ пояснили, чому для медиків вакцинація не є...
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:58
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, чому медиків не віднесли до соціальних груп, для яких є обов'язковою вакцинація проти коронавірусу. Про це Українській правді розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Дивися повний текст У МОЗ пояснили, чому для медиків вакцинація не є обов'язковою
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:58
Ідіоти. Невакциновані медики це взагалі не вкладається в голові. Це вирок. Це професійно непридатні люди, їх не має бути в системі охорони здоров'я в принципі. Як ви після цього можете вимагати від інших вакцинуватися?
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Додано: Сер 27 жов, 2021 10:34
Ідіот - це той хто голосно волає, не розібравшись у суті питання! Вакцинація для медпрацівників не має бути обов'язковою по одній простій причині: до 90% (а можливо і більше) ВЖЕ перехворіли на СOVID-19(інколи по кілька разів) і мають природній імунітет, який, згідно кількісним та якісним показникам антитіл, часто перевищує той, що формується при вакцинації. Так бувають винятки, але в широкому розрізі статистика саме така. Професійна специфіка...і реалії сьогодення.
Втім, ніхто ж не забороняє вакцинуватися, якщо є бажання або РЕАЛЬНІ покази. Вакцина - це просто один з варіантів набуття імунітету від захворювання, а не панацея! ЇЇ перевага лише в тому, що ризик померти від вакцинації приблизно в мільйон разів нижчий, ніж загнутися від важкої форми хвороби. Тому, для тих хто не хворів взагалі або з якоїсь причини не має сформованого імунітету після перенесеного захворювання - це реальний шанс вберегти своє здоров'я і підвищити шанси на виживання. І замість того, щоб витрачати вакцину на тих, кому вона власне і не дуже потрібна (див вище), краще віддати її тим, кому вона реально необхідна.
Ось і все. А інше просто балаболство та мракобісся.
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nikatrunko573
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Додано: Сер 27 жов, 2021 11:09
nikatrunko573 написав:
Ідіот - це той хто голосно волає, не розібравшись у суті питання! Вакцинація для медпрацівників не має бути обов'язковою по одній простій причині: до 90% (а можливо і більше) ВЖЕ перехворіли на СOVID-19(інколи по кілька разів) і мають природній імунітет, який, згідно кількісним та якісним показникам антитіл, часто перевищує той, що формується при вакцинації. Так бувають винятки, але в широкому розрізі статистика саме така. Професійна специфіка...і реалії сьогодення.
Втім, ніхто ж не забороняє вакцинуватися, якщо є бажання або РЕАЛЬНІ покази. Вакцина - це просто один з варіантів набуття імунітету від захворювання, а не панацея! ЇЇ перевага лише в тому, що ризик померти від вакцинації приблизно в мільйон разів нижчий, ніж загнутися від важкої форми хвороби. Тому, для тих хто не хворів взагалі або з якоїсь причини не має сформованого імунітету після перенесеного захворювання - це реальний шанс вберегти своє здоров'я і підвищити шанси на виживання. І замість того, щоб витрачати вакцину на тих, кому вона власне і не дуже потрібна (див вище), краще віддати її тим, кому вона реально необхідна.
Ось і все. А інше просто балаболство та мракобісся.
Пан міністр про це чомусь не уточнив, але у нас наче як вакцинація=захист на рік, перехворів=захист на пів року. Наскільки я розумію, мається на увазі не вакциновані і не перехворіли, або якщо перехворіли то більше, ніж пів року назад.
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