У МОЗ пояснили, чому для медиків вакцинація не є...

Додано: Сер 27 жов, 2021 10:34

Ідіот - це той хто голосно волає, не розібравшись у суті питання! Вакцинація для медпрацівників не має бути обов'язковою по одній простій причині: до 90% (а можливо і більше) ВЖЕ перехворіли на СOVID-19(інколи по кілька разів) і мають природній імунітет, який, згідно кількісним та якісним показникам антитіл, часто перевищує той, що формується при вакцинації. Так бувають винятки, але в широкому розрізі статистика саме така. Професійна специфіка...і реалії сьогодення.

Втім, ніхто ж не забороняє вакцинуватися, якщо є бажання або РЕАЛЬНІ покази. Вакцина - це просто один з варіантів набуття імунітету від захворювання, а не панацея! ЇЇ перевага лише в тому, що ризик померти від вакцинації приблизно в мільйон разів нижчий, ніж загнутися від важкої форми хвороби. Тому, для тих хто не хворів взагалі або з якоїсь причини не має сформованого імунітету після перенесеного захворювання - це реальний шанс вберегти своє здоров'я і підвищити шанси на виживання. І замість того, щоб витрачати вакцину на тих, кому вона власне і не дуже потрібна (див вище), краще віддати її тим, кому вона реально необхідна.

Ось і все. А інше просто балаболство та мракобісся.