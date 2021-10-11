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У МОЗ пояснили, чому для
медиків вакцинація не є...

У МОЗ пояснили, чому для медиків вакцинація не є...
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:58

У МОЗ пояснили, чому для медиків вакцинація не є...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, чому медиків не віднесли до соціальних груп, для яких є обов'язковою вакцинація проти коронавірусу. Про це Українській правді розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Дивися повний текст У МОЗ пояснили, чому для медиків вакцинація не є обов'язковою.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:58

Ідіоти. Невакциновані медики це взагалі не вкладається в голові. Це вирок. Це професійно непридатні люди, їх не має бути в системі охорони здоров'я в принципі. Як ви після цього можете вимагати від інших вакцинуватися?
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:34

Ідіот - це той хто голосно волає, не розібравшись у суті питання! Вакцинація для медпрацівників не має бути обов'язковою по одній простій причині: до 90% (а можливо і більше) ВЖЕ перехворіли на СOVID-19(інколи по кілька разів) і мають природній імунітет, який, згідно кількісним та якісним показникам антитіл, часто перевищує той, що формується при вакцинації. Так бувають винятки, але в широкому розрізі статистика саме така. Професійна специфіка...і реалії сьогодення.
Втім, ніхто ж не забороняє вакцинуватися, якщо є бажання або РЕАЛЬНІ покази. Вакцина - це просто один з варіантів набуття імунітету від захворювання, а не панацея! ЇЇ перевага лише в тому, що ризик померти від вакцинації приблизно в мільйон разів нижчий, ніж загнутися від важкої форми хвороби. Тому, для тих хто не хворів взагалі або з якоїсь причини не має сформованого імунітету після перенесеного захворювання - це реальний шанс вберегти своє здоров'я і підвищити шанси на виживання. І замість того, щоб витрачати вакцину на тих, кому вона власне і не дуже потрібна (див вище), краще віддати її тим, кому вона реально необхідна.
Ось і все. А інше просто балаболство та мракобісся.
nikatrunko573
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:09

  nikatrunko573 написав:Ідіот - це той хто голосно волає, не розібравшись у суті питання! Вакцинація для медпрацівників не має бути обов'язковою по одній простій причині: до 90% (а можливо і більше) ВЖЕ перехворіли на СOVID-19(інколи по кілька разів) і мають природній імунітет, який, згідно кількісним та якісним показникам антитіл, часто перевищує той, що формується при вакцинації. Так бувають винятки, але в широкому розрізі статистика саме така. Професійна специфіка...і реалії сьогодення.
Втім, ніхто ж не забороняє вакцинуватися, якщо є бажання або РЕАЛЬНІ покази. Вакцина - це просто один з варіантів набуття імунітету від захворювання, а не панацея! ЇЇ перевага лише в тому, що ризик померти від вакцинації приблизно в мільйон разів нижчий, ніж загнутися від важкої форми хвороби. Тому, для тих хто не хворів взагалі або з якоїсь причини не має сформованого імунітету після перенесеного захворювання - це реальний шанс вберегти своє здоров'я і підвищити шанси на виживання. І замість того, щоб витрачати вакцину на тих, кому вона власне і не дуже потрібна (див вище), краще віддати її тим, кому вона реально необхідна.
Ось і все. А інше просто балаболство та мракобісся.

Пан міністр про це чомусь не уточнив, але у нас наче як вакцинація=захист на рік, перехворів=захист на пів року. Наскільки я розумію, мається на увазі не вакциновані і не перехворіли, або якщо перехворіли то більше, ніж пів року назад.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:49

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Скажемо так...Вам повідомили не зовсім коректну інформацію. Тривалість імунної відповіді, а тим паче формування і тривалість вторинного імунітету залежить від безлічі об'єктивних та суб'єктивних факторів. Тому, якщо абстрагуватися, то різниця у тривалості захисту після вакцинації і у випадку природної імунізації, при усіх інших рівних умовах, може відрізнятися плюс-мінус на кілька відсотків, але аж ніяк не у рази. "Не повторюйте чужу маячню..."@ :)
nikatrunko573
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:53

  nikatrunko573 написав:0mage0
Скажемо так...Вам повідомили не зовсім коректну інформацію. Тривалість імунної відповіді, а тим паче формування і тривалість вторинного імунітету залежить від безлічі об'єктивних та суб'єктивних факторів. Тому, якщо абстрагуватися, то різниця у тривалості захисту після вакцинації і у випадку природної імунізації, при усіх інших рівних умовах, може відрізнятися плюс-мінус на кілька відсотків, але аж ніяк не у рази. "Не повторюйте чужу маячню..."@ :)

Я вам повідомляю офіційну інформацію.
https://ips.ligazakon.net/document/KP210677?an=410
3. Одужання від COVID-19
у центральній базі даних у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів наявні відомості про діагноз COVID-19: підтверджений позитивним результатом тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, що було проведено та внесено суб'єктом господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та який наявний в переліку верифікованих лабораторій, затвердженому керівником робіт з ліквідації надзвичайної ситуації (COVID-19), або тестування на COVID-19 методом Ag-RDTs із статусом "одужав"
COVID-сертифікат може бути сформований на чотирнадцятий день після дати забору біологічного матеріалу для відповідного тестування на COVID-19, результат якого є позитивним Строк дії міжнародного COVID-сертифіката
Строк дії внутрішнього COVID-сертифіката
180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:36

Re: У МОЗ пояснили, чому для медиків вакцинація не є...

  nikatrunko573 написав:Вакцинація для медпрацівників не має бути обов'язковою по одній простій причині: до 90% (а можливо і більше) ВЖЕ перехворіли на СOVID-19(інколи по кілька разів) і мають природній імунітет, який, згідно кількісним та якісним показникам антитіл, часто перевищує той, що формується при вакцинації.


Вы путаете грешное с праведным. Возможно терапевты в силу специфики и имеют больший иммунитет (хотя сомнительно - одним из первых в Ухане умер врач). Но Другие врачи (окулисты, ЛОР, стоматологи, ...) не имеют такого иммунитета. А ведь они работают с большим количеством людей и подвергают опасности и себя и своих пациентов.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:43

  nikatrunko573 написав:Ідіот - це той хто голосно волає, не розібравшись у суті питання! Вакцинація для медпрацівників не має бути обов'язковою по одній простій причині: до 90% (а можливо і більше) ВЖЕ перехворіли на СOVID-19(інколи по кілька разів) і мають природній імунітет, який, згідно кількісним та якісним показникам антитіл, часто перевищує той, що формується при вакцинації. Так бувають винятки, але в широкому розрізі статистика саме така. Професійна специфіка...і реалії сьогодення.
Втім, ніхто ж не забороняє вакцинуватися, якщо є бажання або РЕАЛЬНІ покази. Вакцина - це просто один з варіантів набуття імунітету від захворювання, а не панацея! ЇЇ перевага лише в тому, що ризик померти від вакцинації приблизно в мільйон разів нижчий, ніж загнутися від важкої форми хвороби. Тому, для тих хто не хворів взагалі або з якоїсь причини не має сформованого імунітету після перенесеного захворювання - це реальний шанс вберегти своє здоров'я і підвищити шанси на виживання. І замість того, щоб витрачати вакцину на тих, кому вона власне і не дуже потрібна (див вище), краще віддати її тим, кому вона реально необхідна.
Ось і все. А інше просто балаболство та мракобісся.

Балабольство і мракобісся саме твій пост.
Міністра вже за одну цю маячню треба звільняти.
unicdima
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