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У МОЗ пояснили, чому для
медиків вакцинація не є...

У МОЗ пояснили, чому для медиків вакцинація не є...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:46

akido
Не хочу всім відповідати окремо, тому напишу одним постом.

А спростувати мої тези слабо? Чи вам усім так сподобалася фраза про балаболство, що інше просто пройшло мимо вух?
Я бачу, тут на фінансовому форумі одні титуловані імунологи зібралися.)
Відкрийте очі і включіть мозок. Ніхто не каже, що вакцинуватися в принципі не потрібно. Мова іде про те, що вакцина нафіг не потрібна людині, у якої вже є сформований і підтверджений імунітет. І ніж витрачати кошти і вакцини "для галочки" і створювати людям бюрократичні проблеми на рівному місці, краще вакцинувати тих, кому це і справді вкрай необхідно. Якщо це іде в розріз і вашими методичками...ну то звиняйте, я свою думку вам не нав'язую.
І ще, про те що вузькі спеціалісти не контактували з хворими на СOVID і не перехворіли масово - це вже реально казки далекі від реальності. Чи може хтось хоче представити статистику? Підкажу одразу, можете її засунути...замість туалетного паперу. У нас принцип один, давно і нічого не змінилося: що зверху скомандують, те у звітах і пишуть. А реальність...дещо інша.
Так зрозуміло, чи потрібно розжовувати дорослим людям?
nikatrunko573
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:04

  nikatrunko573 написав:akido
Не хочу всім відповідати окремо, тому напишу одним постом.

А спростувати мої тези слабо? Чи вам усім так сподобалася фраза про балаболство, що інше просто пройшло мимо вух?
Я бачу, тут на фінансовому форумі одні титуловані імунологи зібралися.)
Відкрийте очі і включіть мозок. Ніхто не каже, що вакцинуватися в принципі не потрібно. Мова іде про те, що вакцина нафіг не потрібна людині, у якої вже є сформований і підтверджений імунітет. І ніж витрачати кошти і вакцини "для галочки" і створювати людям бюрократичні проблеми на рівному місці, краще вакцинувати тих, кому це і справді вкрай необхідно. Якщо це іде в розріз і вашими методичками...ну то звиняйте, я свою думку вам не нав'язую.
І ще, про те що вузькі спеціалісти не контактували з хворими на СOVID і не перехворіли масово - це вже реально казки далекі від реальності. Чи може хтось хоче представити статистику? Підкажу одразу, можете її засунути...замість туалетного паперу. У нас принцип один, давно і нічого не змінилося: що зверху скомандують, те у звітах і пишуть. А реальність...дещо інша.
Так зрозуміло, чи потрібно розжовувати дорослим людям?
Ніхто не змушує вакцинуватися тих, хто підтверджено перехворів менш як пів року назад.
Добре, сформулюймо по-іншому. Ви медик, вас поставили перед фактом - ви або вакцинуєтеся, або звільнюєтеся. Ваші дії? Розповідатимете про 90% перехворівших, антитіла, бюрократію і все таке, а потім звільнитеся, чи все ж вакцинуєтеся (безоплатно) і продовжите працювати?
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:14

  0mage0 написав:Ви медик, вас поставили перед фактом - ви або вакцинуєтеся, або звільнюєтеся.


Скоріш за все, це медик-антивакс. Це тільки здається що оксюморон, насправді - наша реальність. Ось і ляшки мабуть це розуміють, тому прогнулися.

Медикам-антиваксам - амністія, слугам-наріда-антиваксам - преференції, усім іншим - штрафи.
akido
 
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  #<12
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